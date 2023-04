SLGE-Obmann Wagner: „Schießsport ist ausgezeichnetes Mentaltraining“

Werbung

Nicht nur die größte Indoor-Anlage im Wald- und Weinviertel, sondern auch eine der modernsten Schießanlagen Österreichs befindet sich in Gmünd. Betrieben wird sie im Access Industrial Park von der Schießleistungsgruppe Exekutive (SLGE) Gmünd.

Der Verein wurde im September 1997 gegründet und zählt heute 170 Mitglieder, darunter befinden sich sieben Frauen. Gründungsmitglied und Obmann Leopold Wagner berichtet über die erste Bauphase: „Im Jahr 2011 erfolgte der Spatenstich zum 100m Schießstand und zum variablen Mehrzweckstand. Dabei handelt es sich um eine Anlage, auf der dynamische Bewerbe von 5 bis 50 Meter geschossen werden.“

Trainingsmöglichkeiten für alle Disziplinen

Durch einen Ausbau in den Jahren 2018/19 wurde die Anlage um sechzehn 25m-Schießstände erweitert und verfügt heute über insgesamt 21 Wendeanlagen. „Die Anlage ist barrierefrei erreichbar, einige unserer Mitglieder sitzen im Rollstuhl. Das beweist, dass der Schießsport ein ausgezeichnetes Mentaltraining ist,“ erklärt Wagner.

Hier können alle Großkaliberdisziplinen (ab 9mm Pistole oder Revolver) mit Faustfeuerwaffen und Langwaffendisziplinen bis 100 Meter durchgeführt werden. Das nützt auch die Jägerschaft, die ihre Jagdgewehre hier einschießt. „Mit Kleinkaliber kann ebenso trainiert werden, allerdings finden in der Kategorie keine Bewerbe statt,“ ergänzt Wagner.

Interesse bei Jugendlichen am Schützensport ist da

„Sehr gefreut haben wir uns über die Austragungen der Landesmeisterschaft únd der Österreichischen Meisterschaft Faustfeuerwaffe Großkaliber in unserer Anlage im vorigen September,“ erinnert sich Wagner. „Der Österreichische Schützenbund ist bestrebt, internationale Disziplinen bei den Bewerben auszuschreiben. Neben den Präzisions- und dynamischen Bewerben werden auch Fallplattenbewerbe in Gmünd geschossen.“

Zum Thema Vereinsnachwuchs hält Wagner fest: „Das Interesse ist durchaus vorhanden. Meist scheitert es aber an der Umsetzbarkeit. Jugendliche dürfen keine Waffe besitzen und müssen von einer befugten Person zum Training begleitet werden. Wir bieten aber auch ein Ausbildungsprogramm an. Bei uns können Menschen, die körperlich und geistig in der Lage sind, die Schulung zum Erwerb eines Waffenführerscheins absolvieren.“

Am 22. und 23. April findet der zweite Teil des niederösterreichischen Faustfeuerwaffen Großkaliber Cups statt. Die Bewerbe sind für jedermann zugänglich. Interessierte können jeden Dienstag und Freitag ab 18 Uhr die Schießanlage als Gastmitglied nutzen, ein Schnuppertraining machen oder einfach nur einmal zuschauen.