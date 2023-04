Yvonne Möslinger ist nicht zu stoppen

Werbung

Die Österreichischen Meisterschaften in der Disziplin Luftgewehr und Luftpistole wurden vorige Woche im Olympiasportzentrum in Rif (Salzburg) ausgetragen. Der HSV Weitra war dabei mit drei Schützen vertreten. In der Klasse „LG Frauen stehend aufgelegt“ holte sich Yvonne Möslinger mit einer starken Leistung von 420,2 Ringen den zweiten Platz. Auf den Sieg fehlten nur 0,4 Punkte. Mit der NÖ-Mannschaft gewann sie ebenfalls die Silber-Medaille.

In der Klasse „LG Männer stehend aufgelegt“ musste sich Stephan Möslinger mit dem 23. Platz klar geschlagen geben. In der Klasse „LP stehend frei“ erreichte Dieter Smutka mit einer Top Leistung von 367 Ringen den sechsten Platz. Lediglich um einen Ring versäumte er den 3.Platz. Der vierte Weitraer Schütze Günter Glaser musste krankheitsbedingt absagen.