Yvonne Möslinger krönte sich zur Meisterin

Die Vereinsmeisterschaft für Luftgewehr und -pistole beendete die Luftsaison beim Heeressportverein Weitra. Insgesamt nahmen 31 Schützen in drei Kategorien teil. In der Kategorie Luftgewehr gab es erstmalig eine eigene Damenklasse.

Die zweifache Staatsmeisterin Yvonne Möslinger gewann souverän mit 420,8 Punkten nicht nur die Damenklasse, sondern auch die Gesamtwertung der Kategorie Luftgewehr. Platz zwei bei den Damen erreichte Brigitte Kaufmann mit 407,20 Punkten, gefolgt von Gerlinde Ertl. Ertl erlangte damit bei ihrem ersten Wettkampf einen Stockerlplatz.

In der Gruppe Luftgewehr Herren belegte Gerhard Leitner mit 417 Punkten Platz eins, Josef Glaser erreichte mit 413,4 Punkten Platz zwei, Ewald Kaufmann Platz drei mit 412,2 Punkten.

An der Luftpistole gab es in der Kategorie frei und aufgelegt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Patrick Glaser erzielte mit 373 Punkten Platz eins, Dieter Smutka kam mit der gleichen Punktezahl bedingt durch die Wertungsregeln auf Platz zwei. Platz drei ging an Matthias Seidl mit 371 Punkten. In der Kategorie Luftpistole aufgelegt erzielte Matthias Seidl mit 384 Punkten Platz eins, Gerhard Leitner landete mit der gleichen Punktezahl wegen der Wertungsregeln auf Platz zwei, dicht gefolgt von Ewald Göschl mit 383 Punkten.

Bei den Staatsmeisterschaften Ende März in Salzburg, nehmen vier HSV-Mitglieder teil: Yvonne und Stephan Möslinger, Günter Glaser, Dieter Smutka.