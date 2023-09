Yvonne Möslinger verteidigte in Innsbruck ihren Staatsmeister-Titel

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Schützen des HSV Weitra. Bei der Staatsmeisterschaft in Innsbruck räumten sie insgesamt sieben Medaillen ab. Top einmal mehr Yvonne Möslinger. Sie verteidigte ihren Staatsmeistertitel in der Disziplin „50m stehend aufgelegt“ mit 387 Ringen. Mit der NÖ Mannschaft Frauen holte sie sich zweimal die Silbermedaille in den Bewerben „50m und 100m stehend“ aufgelegt.

Gerlinde Ertl, erstmals bei einer Österreichischen Meisterschaft dabei, holte sich ebenfalls mit der NÖ Mannschaft Frauen zweimal Silber bei „50m & 100m stehend aufgelegt“. Stephan Möslinger räumte zweimal mit der Männer-Mannschaft eine Medaille ab: Im Bewerb „100m stehend aufgelegt“ schnappte er mit seinen Kollegen Silber, bei „50m stehend aufgelegt“ mit persönlicher Bestleistung Bronze.