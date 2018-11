Es zeichnete sich schon im August ab, jetzt ist es fix: Der 10. Gmünder Sporttag war gleichzeitig der letzte. Der ARBÖ springt als einer der beiden Veranstalter des großen Breitensport-Events in der Gmünder Innenstadt ab, führt seine Radmarathons nicht mehr durch.

ARBÖ-Obmann Johann Kellner: „Der Aufwand ist enorm. Geht nichtnebenbei.“ | privat

„Der Aufwand ist einfach zu groß. Das geht nebenbei nicht mehr“, erklärt Johann Kellner, Obmann der Gmünder ARBÖ-Ortsgruppe, der schon im August meinte, nur weitermachen zu können, wenn er neue Helfer findet. Das war nicht der Fall. Am Dienstagabend machte er das Ende der Radmarathons im Rahmen einer Sitzung mit der Organisationscrew fix.

„Man braucht immer mehr Helfer. Die Auflagen werden immer höher“, sagt Kellner. „Da hängst du privat drin. Der Behörde kann man keinen Vorwurf machen, die will sich auch absichern.“ Vielmehr sieht er das Problem bei den Sportlern. „Da fahren zwei Radler zusammen, weil sie nicht schauen, und suchen die Schuld beim Veranstalter“, so Kellner. „Oder einer stürzt, zerstört sich sein 16.000-Euro-Rad und will es dann vom Veranstalter ersetzt haben…“ Das sind nur einige Episoden, die Kellner in den vergangenen 22 Jahren als Organisator untergekommen sind.

Radmarathons sind per Definition touristische Veranstaltungen. Der Renncharakter hält aber immer mehr Einzug. „Es wird immer wilder. Es gibt kaum richtige Rennen, darum setzen so viele Rennfahrer auf Marathons“, sagt Kellner. „Heuer hatte der Letzte einen Schnitt von 25km/h. Damit wärst du früher vorne dabei gewesen.“

Das steigende Niveau wirkte sich auf das Starterfeld aus. „Wir hatten immer annähernd konstant um die 200 Fahrer“, erinnert sich Kellner, der jedes Jahr rund 800 Einladungen an Fahrer verschickte, die schon in Gmünd am Start waren. Das Potenzial wäre also groß gewesen. „Aber viele, die früher dabei waren, wollten sich das nicht mehr antun, weil sie nicht eine Stunde oder mehr nach dem Sieger ins Ziel fahren wollten.“

LT Gmünd bastelt schon an Nachfolge-Event

Und ein richtiges Radrennen zu organisieren? „Das wäre nicht zu realisieren“, winkt Kellner ab. Allein die Straßensperren für diese lange Strecke, seien unrealistisch – vom Organisationsaufwand ganz zu schweigen.

Für den Gmünder Sporttag war nur die Altstadt gesperrt. Damit ist aber jetzt auch Schluss. Allein für den 14 Jahre lang durchgeführten Schlossparklauf wäre eine Straßensperre zuviel des Guten, meint Bernhard Bock, Obmann des Co-Veranstalters LT Gmünd, der dies ja schon beim Silvesterlauf macht (der heuer übrigens zum achten Mal über die Bühne geht).

Der Sport soll aber im Sommer nicht aus der Innenstadt verschwinden. Der LT Gmünd steckt mitten in Verhandlungen mit Stadtgemeinde und Bezirkshauptmannschaft über eine im Waldviertel neuartige Laufveranstaltung. Bock: „Noch sind einige Dinge zu klären. Aber es wird sicher etwas Neues geben.“

Auch der ARBÖ will künftige Radevents nicht ausschließen. Marathon wird‘s bis auf Weiteres aber keinen mehr geben.