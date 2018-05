Nach Jahren kehrt der Trialsport wieder zurück ins Waldviertel. Auf der WM-Strecke aus den 1980er-Jahren in Heinrichs bei Weitra veranstaltet Christian Pascher, der mit seinem Sohn seit Jahren diesen Sport betreibt, Mitte August das „Bike Trial Heinrichs“, ein Staatsmeisterschaftslauf.

„Die Fahrer mich immer wieder darauf angeredet, ob wir in Heinrichs nicht wieder ein Rennen machen wollen“, erzählt Pascher im NÖN-Gespräch. „Dazu kommt, dass es heuer nur zwei Staatsmeisterschaftsläufe in der gesamten Saison gegeben hätte.“

Die Strecke in Heinrichs ist besonders beliebt bei den Piloten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Pisten ist sie nämlich eine Naturstrecke. „Das hat natürlich seinen besonderen Reiz, das gibt es sonst in Österreich nur in Lunz am See“, schildert Pascher, der bei der Organisation von Onkel Andreas Pascher unterstützt wird, der vor einigen Jahren für das bisher letzte Revival des Trialsports im Waldviertel sorgte und auch Präsident des Österreichischen Trialverbandes war.

Über 30 Fahrer aus drei Ländern erwartet

Ansonsten ist Christian Pascher aber eher ein Einzelkämpfer, was die Organisation anbelangt. „Ich habe keinen Verein im Hintergrund, muss viele Arbeiten alleine machen“, erzählt er, investiert die Zeit aber auch gerne. Schließlich soll das Rennen, wenn alles glatt läuft, über längere Zeit etabliert werden.

Als Veranstalter muss momentan die Landjugend Heinrichs fungieren, die am 11. und 12. August ihr Fest und Beachvolleyball-Turnier abhält und sich um die Verpflegung der Fahrer und Gäste kümmern wird. „Ohne deren Unterstützung ginge es nicht“, sagt Pascher.

Start/Ziel und Anmeldung werden beim Festzelt untergebracht sein. Von dort geht‘s Richtung Erlebnisweg in den Wald auf die Trialstrecke.

Pascher rechnet mit rund 30 Startern. „Zusätzlich kommen vielleicht noch Fahrer aus Deutschland und Tschechien.“ Er will aber auch an Schulen die Werbetrommel rühren. Neulinge können nämlich mit dem Mountainbike auf der Anfängerspur in die Sportart schnuppern. „Dort ist noch kein Trialbike vonnöten“, so Pascher.