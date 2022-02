Starkes Wochenende in Gutenbrunn

Gleich zwei Rennen standen am Wochenende auf der Biathlonanlage Gutenbrunn auf dem Programm. Am Samstag wurde ein Langlaufrennen in freier Technik und am Sonntag ein Biathlon-Landescup-Rennen durchgeführt.

Bei herrlichem Langlaufwetter begrüßte der WSV Gutenbrunn Läufer aus Wien, Niederösterreich und Kärnten begrüßen. Aus dem Waldviertel waren Läufer vom USC Atomic St. Leonhard, NSC Bärnkopf, Skiclub Nordwald und WSV Gutenbrunn am Start. Gelaufen wurden in unterschiedlichen Wettkampfklassen.

Bei den Männern ging es über maximal 10 km und bei den Damen über maximal 8 km. In den Kinderklassen wurde mit einer Wettkampfdistanz von 2 km begonnen. Schnellster in der Herrenklasse war Thomas Elsigan vom SC Nordwald. Bei den Damen lief Birgit Eischer am schnellsten. Im Nachwuchsbereich war Elias Eischer eine Klasse für sich.

Auch am Sonntag beim Biathlon Sprintrennen gab es für die Teilnehmer Kaiserwetter mit herrlichem Sonnenschein. Wie am Samstag ging es bei den Herren über 10 km wobei hier einmal liegend und einmal stehend zu schießen war. Der Sieg bei den Herren ging auch hier an Thomas Elsigan vom SC Nordwald vor Franz Langthaler (USC Atomic St. Leonhard) und Thomas Bauer sowie Julius Schlapschy (beide HSV Allentsteig). Im Nachwuchsrennen mit dem Luftgewehr zeigten Athleten vom SC St. Aegyd, SC Nordwald, SC Türnitz, USC Lilienfeld und vom Veranstalterverein ihr Können und freuten sich über Pokale.