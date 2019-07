Der Waldviertler Holzsport-Hotspot Steinbach (Brand-Nagelberg) hat wieder zugeschlagen. Während Armin Kugler terminbedingt die beiden vergangenen Eurojack-Bewerbe in Luthern (SUI) und Jihlava (CZE) auslassen musste und damit die neuerliche Titelverteidigung schwierig wird, zeigte in einer etwas anderen Holzsport-Art, dem Forstwettbewerb, Christina Vogler einmal mehr auf.

Österreichs beste Forstarbeiter pilgerten in den vergangenen Tagen zum Waldcampus Traunkirchen in Oberösterreich, um Ihr Wissen und Können beim Bundesentscheid Forst der Landjugend und Landarbeiterkammer zu messen.

Sieben Disziplinen messen die Geschicklichkeit und das Wissen und fordern ein hohes Maß an Genauigkeit, Kraft und Schnelligkeit. Die Teilnehmer traten vorerst in sechs Einzeldisziplinen an – die besten qualifizierten sich für den spektakulären Finalbewerb „Entasten“.

Hierbei handelt es sich um einen Baumstamm, dem vorbereitete Äste aus Fichtenholz eingeschlagen werden. Auf das Startkommando wird der Stamm entastet. Bewertet werden dabei die Schnelligkeit und die Qualität der Arbeit.

Christina Vogler erreichte dabei in den Disziplin Fallkerb und Fallschnitt den ersten Platz. Im Finalbewerb Entasten wurde sie Zweite und Dritte beim Durchhacken.

Damit belegte die Steinbacherin auch in der Gesamtwertung den dritten Platz.

Gemeinsam mit Natalie Üblacker aus Neuhofen an der Ybbs (Einzel-Siebente) wurde Vogler außerdem Dritte in der Mannschaftswertung.