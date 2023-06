Cup-Erfolge der Schremser Stockschützen

Beim ASKÖ ESV Schrems standen am Wochenende gleich zwei Cup-Bewerbe auf dem Programm. Los ging es mit dem Waldviertel-Cup. In der ersten Runde wurden die Schremser mit Langschlag, Allentsteig, Pölla und Echsenbach gelost. Schrems holte mit Andreas Gschwandtner, Andreas Kainz, Andreas Poiss und Tamara Hinker Rang zwei hinter Langschlag, stiegen somit ins Halbfinale auf.

Im NÖ-Cup stand bereits die zweite Runde an. In dieser empfing Schrems den SU Mistelbach. Das Spiel musste wegen der schlechten Wetterlage in der Stocksporthalle in Eugenia ausgetragen werden. Im NÖ-Cup wird auf vier gewonnene Sätzen gespielt. Schrems mit Petra Macho, Andreas Poiss, Andreas Gschwandtner und Gerald Bieringer gewann die ersten vier Sätze ganz klar und stieg in die dritte Runde auf.

Am kommenden Wochenende finden auf der Stocksportanlage Moorbad wieder die Schremser Stocksporttage statt mit einem Sommerturnier und dem Mixed-Turnier um den GLV-Wanderpokal. Start ist am Samstag und Sonntag um 8 Uhr.