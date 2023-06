Stocksporttage in Schrems ein voller Erfolg

Der ASKÖ ESV Schrems veranstaltete wieder die Schremser Stocksporttage. Los ging's am Samstag mit dem Sommerturnier, an dem neun Mannschaften teilnahmen. Für die Schremser Stockschützen bestritt Dominik Schlosser sein erstes Turnier gemeinsam mit Franz Buchsbaum, Reinhard Schneider, Michael Skarek und Jonas Gschwandtner. Den Sieg holte sich Hirschbach mit Dominik Süß, Alexander Anderl, Mathias Anderl und Stefan Gary siegten vor Echsenbach und Schrems.

Den Abschluss machte am Sonntag das Turnier um den Wanderpokal des GLV Waldviertel in Mixed-Bewerb. Schrems trat als Titelverteidiger mit zwei Mannschaften an. Schrems I mit Andreas Gschwandtner, Petra Macho, Erhard Prinz und Silvia Prinz. Bei Schrems II spielten Karin Biegel, Andreas Kainz, Beatrix Kainz, Andreas Poiss. Schrems II siegte vor Allentsteig und Schrems I.