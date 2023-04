Schremser Stockschützen starteten in die Sommersaison

Elf Mannschaften aus dem Grenzlandverband Waldviertel traten zu diesem Turnier an. Der ASKÖ ESV Schrems trat auf Grund vieler Ausfällen mit einem gemischten Team an. Gerald Bieringer und Andreas Gschwandtner verstärkten sich mit Sonja Gschwandtner und Tamara Hinker. Nach fünf Durchgängen lag Schrems an der Spitze. Auf Grund der langsamen Bahnen, konnten sie diese Leistung nicht fortsetzen, wurden letztlich Vierte hinter Weikertschlag/Oberndorf, Pölla und Langschlag.