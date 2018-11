Wintercup Zwettl

WAIDHOFEN - WALDENSTEIN 3:3. Mit dem Vorjahressieger Waidhofen/Thaya und dem zweitplatzierten Team aus Waldenstein fand am vergangenen Samstag vermutlich das Spitzenspiel des heurigen Zwettler Vereinswintercups statt.

In den Einzelpartien konnte Alexander Trinko gegen Michael Pönwalter mit 6:3 und 6:3 ein sehr sehenswertes Spiel für Waidhofen gewinnen. Helmut Decker punktete für Waldenstein, indem er sich klar gegen den nicht auf Normalniveau spielenden Stefan Karner durchsetzte (2:6, 0:6). In den weiteren Einzelpartien holte zuerst Philip Dörre im Spiel gegen Gerd Bauer einen klaren Sieg für Waidhofen (6:2, 6:2), danach punktete Gregor Nowak gegen Klaus Eggenberger für Waldenstein (2:6, 4:6) und sorgte für den 2:2 Einstand.

Doch auch die Doppelrunde konnten in dieser ausgeglichenen Begegnug keine Entscheidung bringen. Doppel Nummer eins gewannen erwartungsgemäß Trinko/ Eggenberger (6:2, 6:4) aus Waidhofen, während das zweite Spiel an Bauer/ Knapp (2:6, 4:6) und somit an Waldenstein ging.

Mit einem Endergebnis von 3:3 und einem Punkt für jedes Team können sich die kämpferisch starken Waldensteiner über ihre Leistung gegen die am Papier vermeintlich stärkeren Waidhofner freuen. Beim nächsten Spiel muss der somit aktuelle Tabellenführer Zwettl/Groß Gerungs am Samstag gegen Gmünd ohne ihren verletzten Spitzenspieler Boris Müller auskommen.