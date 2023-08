Erstes Turnier auf neuer Anlage: 1. SVg Gmünd kürte Vereinsmeister

16 Männer matchten sich am Sonntag bei den Herren-Doppel-Vereinsmeisterschaften auf der neuen, rechtzeitig fertig gewordenen SVg-Anlage. Nach den Gruppenspielen teilte sich das Teilnehmerfeld in A- und B-Bewerb. Im A-Bewerb setzte sich schlussendlich die Paarung Thomas Ledermüller Thomas/Christoph Gabler gegen Robert Backhausen/Bernd Pichler mit 6:3 durch und krönte sich zu Vereinsmeistern. Auf den geteilten dritten Plätzen landeten Alexander Vogl/Peter Russay sowie Clemens Köhler/Rene Kettinger.

Im B-Bewerb standen Michael Traxler/Peter Rosenmayer den Mannschaftskollegen des Gmünder Dreierteamsa Lukas Ledermüller/Alexander Trinko gegenüber. Die erstgenannten dominierten das Spiel klar und siegten mit 6:1. Die dritten Plätze belegten David Graf/Gabor Russay und Markus Pfeiffer/Florian Hag.

Bei den Damen traten sechs Gmünder Spielerinnen zum Wettkampf an. Auch hier wurde im Doppelmodus gespielt. Zunächst in der Gruppenspielen „Round Robin“. Die beiden erstplatzierten Damen jeder Gruppe qualifizierten sich für das Finale. In diesem dominierten zu Beginn Anni Wandaller/Dagmar Zlabinger und lagen rasch mit 3:1 in Front. Doch dann zündeten Kathi Brezina/Denise Gruber den Turbo, eroberten fünf Games in Serie und gewannen noch mit 6:3. Dritte wurden Karin Weissensteiner und Maria Wandaller.