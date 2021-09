Nach dem die 1. SVg Gmünd ihre erste Herren Mannschaft aus der Landesliga C aufgelöst hatte, holte sich die zweite Garde der Gmünder mit den von oben frei werdenden Spielern den Meistertitel in der Kreisliga B.

In kaum einer der vergangenen Saisonen war die Kreisliga B derart stark besetzt und bot vergleichbar spannende Spiele. Während die Gmünder Herren sich aus ihrer aufgelösten Landesliga-C-Mannschaft mit Spielern wie Christian Polt und Bernd Pichler verstärkten, erstarkten die direkten Konkurrenten aus Weitra parallel dazu mit ihrem Jugendtalent Manuel Steindl, dem erst 2020 dazu gestoßenen Neuzugang Mario Furthner aus Wien und dem ehemaligen Landesliga-Spieler Robert Royt. Der dritte Anwärter auf den Meistertitel war Furth bei Göttweig, der 2019 noch in der Landesliga C spielte und somit eine überdurchschnittlich starke Mannschaft stellte.

Zweimal besiegten die Gmünder ihre direkten Mitstreiter 5:4. Am Ende steht der Aufstieg in die Kreisliga A – mit weißer Weste, also sieben Siegen!

„Wir sind etwas überrascht, dass wir den Meistertitel holen konnten, da diese Saison für uns mehr eine Übergangssaison darstellte nach der Auflösung der Landesliga-Mannschaft. Dementsprechend sind wir natürlich sehr glücklich“, resümierte der stellvertretende Mannschaftsführer Bernd Pichler.

Schlussendlich steht der Meistertitel verdient am Konto der Grenzstädter. Allerdings können Tennisfans mit Vorfreude in die nächste Saison blicken, denn wenn das Niveau in der Kreisliga B derart hoch bleibt, wird auch die kommende Saison einen spannenden Kampf um den Meistertitel und den Aufstieg in die Kreisliga A bringen.