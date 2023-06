Hirschbacher Damen müssen wieder absteigen

Die Tennis-Saison neigt sich mit nahendem Sommerbeginn wieder ihrem Ende zu. Für die heimischen Klubs sind schon erste Entscheidungen gefallen. So bleiben die Ü45-Herren der 1. SVg Gmünd auch weiterhin in der höchsten Spielklasse des Landes vertreten. Die Damen-Mannschaft des SV Hirschbach muss jedoch wieder den Abstieg aus der Kreisliga A antreten.

Ein Satz mit X war die Saison für die Hirschbacher Damen, die auch im fünften Spiel gegen Raabs II nicht gewinnen konnten. In der Thayastadt waren Tamara Schäfer & Co. beim Tabellenführer chancenlos, verloren jede Partie. Der einzige Satzgewinn gelang Dagmar Führer gegen Julia Kornell. Damit muss der Aufsteiger als Tabellenschlusslicht wieder den Gang in die Kreisliga B antreten.

Mit einer souveränen Vorstellung beendeten die Gmünder Ü45-Herren hingegen vor eigenem Publikum die Saison in der Landesliga 45+ A. Gegen Bruck/Leitha gab es einen klaren 6:1-Sieg. Mit einer Übermacht in den Einzeln, in denen die Gmünder um Gerhard Zlabinger, Peter Steiner, Jan Novak, Christoph Vogl und Thomas Ledermüller keinen einzigen Satz abgaben, in keinem Satz mehr als drei Games, war der Sieg schon vor den Doppeln eingesackt. Dort stellten Steiner/Zlabinger noch auf 6:0, ehe sich die Gäste für den Ehrenpunkt noch einmal aufbäumten, Ledermüller/Wopelka in drei Sätzen knapp schlugen. Damit beenden die Gmünder die Saison auf Rang vier. Der Klassenerhalt wurde geschafft.

Gmünd in der Kreisliga mit Kantersieg gegen Waidhofen

Für die Gmünder Ü55-Herren dauert die Saison in der Landesliga 55+ A noch drei Wochen an. Vorige Woche stand kein Spiel auf dem Programm. Die Meisterschaft, die eigentlich regulär am vorigen Wochenende enden hätte sollen, dauert aufgrund einiger Nachtragsspiele noch etwas länger. Gmünd hat noch die Spiele gegen Markt Piesting (heim), Klosterneuburg (heim) und Zistersdorf (auswärts) zu spielen – diese werden an den kommenden drei Freitagen nachgeholt.

In der Herren-Kreisliga A überrollte das Einserteam der 1. SVg Gmünd Waidhofen. Gmünd spielte mit Miroslav Codl, Christoph Gabler, Rene Kettinger, Christoph Vogl, Philipp Scherzer und Thomas Ledermüller und gewann jedes Spiel, gab nur zwei Sätze ab. Mit dem zweiten Saisonsieg stießen die Grenzstädter in die obere Tabellenhälfte vor. Vor der Sommerpause (im Herbst werden noch zwei Runden gespielt) geht's am Sonntag noch gegen Geras.