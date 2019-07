Die Jugend-Kreismeisterschaften des Kreises Nordwest wurden von 26. bis 28. Juli auf der Tennisanlage in Weitra ausgetragen. Mit dabei waren 25 Tennis begeisterte Kinder- und Jugendspieler.

Unter der Turnierleitung von Peter Rozliwka und Erwin Mayerhofer wurden die Bewerbe U10, U12 und U14 ausgetragen, welche jeweils auf Burschen und Mädchen getrennt waren. Das Turnierwochenende war sehr gut organisiert, ein Buffet in der Kantine sorgte für ausreichende Verpflegung, die Helfer waren stets um die Teilnehmer bemüht. Im Mittelpunkt stand jedoch vor allem die Begeisterung für den Tennissport. Und diese kam in vielen spannenden Matches voll zu Geltung.

In der U10-Wertung gewannen David Zlabinger bei den Burschen und Jasmin Schaaf bei den Mädchen. In der U12 triumphierten Christian Schaaf und Johanna Zimmermann. Und in der U14 waren Manuel Steindl und Luca Tihanyi nicht zu schlagen.