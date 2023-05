Nachwehen des Regens: Saisonauftakt der Gmünder Landesligisten wackelt

Eigentlich sollten am Wochenende für die Landesligisten erstmals die Filzbälle fliegen. Wie sich die Lage bei der 1. SVg Gmünd, die in 45+ und 55+ A-Landesligisten stellt, derzeit gestaltet, werden die Heimspiele aber nicht wie geplant über die Bühne gehen können. Aufgrund der Witterung sind die Plätze derzeit noch nicht bespielbar.

„Nach dem vielen Regen im April kommt der Saisonstart etwa eine Woche zu früh“, sagt SVg-Obmann Franz Stidl. „Wir können uns nicht erinnern, dass das jemals der Fall“, meint Sportleiter Christoph Vogl. „Training war bislang auch nur in der Halle möglich.“

Das Spiel der Ü55-Herren gegen Markt Piesting wird wohl verschoben werden. Die Ü45-Herren tragen ihr Spiel gegen Waidhofen/Ybbs am Samstag wahrscheinlich in der Halle in Waldenstein aus.

In der allgemeinen Klasse stellt Gmünd erstmals seit vielen Jahren keinen Landesligisten. Das Damenteam wurde nach dem Abstieg aus der Landesliga A umgekrempelt, startet in der Kreisliga C neu. Ulrike Rosenmayer wechselte zurück zum UTK Mautern.