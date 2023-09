Neue Gmünder Tennisanlage feierlich eröffnet

Mit den Vereinsmeisterschaften wurden die neuen Tennisplätze der 1. SVg Gmünd sportlich eingeweiht, mittlerweile wird dort auch schon Meisterschaft gespielt. Und am Freitag wurde die neue Anlage nach sieben Monaten Bauzeit mit einem großen Festakt nun auch offiziell eröffnet.

Nach der Begrüßung der Ehrengäste gab SVg-Obmann Franz Stidl einen kurzen Überblick von der Gründung des Vereins mit damals einem Tennisplatz bis zur heute top-modernen Anlage mit sechs Plätzen direkt um das Vereinshaus – statt wie viele Jahre zwei Plätze beim Clubhaus und fünf weitere außerhalb. „Jetzt liegen alle sechs Plätze beisammen“, strich Stidl hervor.

Die Ehrengäste bei der Platzeröffnung: Michael Backausen, Stadtrat Michael Bierbach, Stadtrat Johann Tüchler, Vizebürgermeister Hubert Hauer, Stadtrat Alexander Berger, Präsident Rainer Poppinger, Sportunion-Bezirksgruppenobmann Hannes Wittmann, Präsident Gottfried Libowitzky, SC-Gmünd-Obmann Markus Traxler, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Stadtrat Jürgen Trsek, Kreisobmann Christoph Henneis, Stadtrat Martin Preis, Obmann Franz Stidl, Stadtrat Hannes Seidl, Roland Senk, Stadtrat Thomas Miksch, Gemeinderat Georg Libowitzky und Stadtrat Reinhard Langegger. Foto: Werner Grubeck

Schon im Dezember des Vorjahres starteten die Bauarbeiten, effektive Bauzeit waren sieben Monate. Um die vier neuen Plätze auf dem ehemaligen Fußballplatz anzulegen, waren viele Grabungsarbeiten nötig, Stützmauern wurden aufgestellt, Wasserleitungen verlegt, zudem die Terrasse beim Klubhaus vergrößert. Die neuen Plätze wurden mit einem neuen Belagssystem (Tennis Force) versehen, wodurch die Tennis-Saison verlängert werden kann. „Das war auch eine finanzielle Herausforderung“, sagte Stidl, der sich bei den vielen Freiwilligen bedankte, die mitgeholfen haben, um das Projekt zu verwirklichen.

Die Präsidenten Gottfried Libowitzky und Rainer Poppinger strichen Stidls Verdienste als Motor für alle Neuerungen am Tennisgelände in den vergangenen Jahrzehnten hervor. „Der Tennissport für Gmünd erfährt durch die neuen Plätze eine Aufwertung“, bemerkte Christoph Henneis, Obmann des Kreises Nordwest. „Ich freue mich schon darauf, wenn ich mit meinem Verein in Gmünd auf der neuen Unterlage spielen kann.“

Christoph Gabler, Thomas Ledermüller, Viktoria Pollak, Ulrike Rosenmayer, Christoph und Alexander Vogl weihten die neuen Plätze ein. Foto: Werner Grubeck

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer betonte die Wichtigkeit der Vereine für die Stadt und bedankte sich für die Nachwuchsarbeit: „Als ehemalige Sportlerin geht mir das Herz auf, wenn ich auf die Plätze blicke. Ich wünsche dem familiär geführten Verein viel Erfolg.“

Ehe die Plätze mit Matches von Christoph Gabler, Alexander Vogl und dann im Mixed-Doppel von Ulli Rosenmayer und Thomas Ledermüller bzw. Viktoria Pollak und Christoph Vogl eingeweiht wurden, segnete Diakon Roland Senk, der die Wertschöpfung des Sports hervor strich, die neuen Plätze.