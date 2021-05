Drei Landesliga-Mannschaften der 1. SVg Gmünd nehmen heuer an der Meisterschaft teil. Kein anderer Verein stellt im oberen Waldviertel derart viele Landesligisten. Eine Damenmannschaft in der Landesliga A und jeweils eine Mannschaft in den Alterskategorien Ü35 und Ü45 werden nach einem Jahr Coronapause in die Saison gehen.

Das vierte Team musste jedoch zurückgezogen werden, die Einserherren verzichten auf die Teilnahme in der Landesliga C3. Personalprobleme zwingen den Verein zu diesem Schritt. Die drei tschechischen Leistungsträger Miroslav Codl, Zdenec Hronza und Jan Novakstehen heuer nicht zur Verfügung, was einer der Hauptgründe für den Rückzieher war. Der war allerdings lange Zeit geplant.



Ü45 spielt um Titel, Ü35 um Klassenerhalt

„Wir hatten nicht vor, heuer an der Landesliga an den Start zu gehen“, informiert der Sportliche Leiter Christoph Vogl. Dass die Mannschaft trotzdem im Onlinesystem des NÖTV zur Landesliga gezählt wurde, dort dann im Nachhinein alle Spiele als 0:7 gewertet wurden, kam durch ein Missverständnis zwischen Verein und Verband zustande. „Ob wir im folgenden Jahr erneut eine Landesliga fähige Mannschaft mit tschechischer Unterstützung stellen werden, wird sich erst zu Beginn nächster Saison weisen“, erklärt Vogl.



Die Damen dagegen sind auf eine weitere Saison motiviert und das Ziel ist klar: „Wir freuen uns erneut in der Landesliga A antreten zu dürfen und wollen die Klasse halten“, zeigte sich Topspielerin Ulrike Rosenmayer optimistisch. Der Saisonauftakt bringt dabei gleich das Duell der beiden Waldviertler Spitzenteams im Damentennis. Gmünd empfängt Raabs.

Dagegen werden in der diesjährigen Saison die beiden Jungsenioren-Teams ein weiteres Jahr in den jeweiligen Altersklassen der Landesligen A an den Start gehen.

Die Ziele könnten dabei nicht unterschiedlicher sein, wie Peter Steiner, Mannschaftsführer beider Teams, erklärt: „In der Ü35 werden wir uns um einen Klassenerhalt bemühen, da unserer Gegner teils mit ehemaligen Profispielern antreten werden, während wir mit der Ü45 in Hinblick auf unsere Gegner sicher um den Meistertitel mitspielen können.“

Während es für die Ü45 bereits am Wochenende in Leobendorf losgeht, startet die Ü35 traditionell erst im Sommer, heuer am 7. August.