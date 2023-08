Steininger ist wieder Schremser Stadtmeister

Traditionell wurden wieder im August die Schremser Tennis-Stadtmeister gekürt. Über drei Wochen lang wurden die Wettkämpfe ausgetragen und lockten auch zahlreiche Besucher an. Speziell das Herren-Finale fand trotz Regenunterbrechung vor einer ansehnlichen Kulisse statt.

Bei den Herren besiegte Benjamin Steininger in der Neuauflage des Endspieles von 2022 abermals Dominik Döller in zwei Sätzen. Im Semifinale hatte Steininger Thomas Rzepa klar in zwei Sätzen besiegt, während sich Döller nach härterem Kampf gegen Andreas Polt durchsetzte. Im Damen-Einzel blieb die favorisierte Petra Macikova vor Samy Schindl siegreich. Das entscheidende Spiel endete klar 6:1 6:0. Dritte wurde Verena Fuchs. Den Herren B-Bewerb sicherte sich Alexander Truhlar, der sich im Finale gegen Mathias Seiler nach hartem Kampf mit 7:6 4:6 7:5 durchsetzte.

Auch in den jeweils im Round Robin ausgetragenen Doppelbewerben siegten die Einzel-Stadtmeister mit ihren Partnern. Das Herren-Doppel gewann Steininger mit Mathias Seiler. Das Duo gab im gesamten Turnierverlauf keinen Satz ab und gewann das entscheidende Spiel gegen Dominik Döller und Marcel Wallner klar 6:3 6:1. Im Damen-Doppel siegte Macikova mit Sarah Ableitinger vor Claudia Seiler/Verena Fuchs. Im erstmals ausgetragenen Herren-60+-Doppelbewerb holten sich Gerhard Silbernagel und Michael Bilek den Sieg vor Franz Freisehner und Andreas Gröger. Das Mixed Doppel gewannen Claudia Seiler und Franz Freisehner knapp vor Samy Schindl und Hari Miniböck.

Die anschließende Siegerehrung führte Bürgermeister Peter Müller gemeinsam mit Sportstadtrat Martin Speychal durch. Für die Siegerehrung der Kinderbewerbe gab es heuer eine besondere Kulisse im Rahmen der AKNÖ-Familienfestes in Schrems vor zahlreichen Besuchern. Die Pokale überreichten der AKNÖ-Präsident Markus Wieser, Bürgermeister Peter Müller sowie Vizebürgermeister und Gmünder AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl.

In den Kinderbewerben wurden drei Einzelbewerbe und zwei Doppelbewerbe in verschiedenen Altersklassen durchgeführt. Bei den Ältesten gewann Alexander Weinstabl vor Jakob Spazierer. In der U11 siegte Chiara Pomaßl vor Emma Spazierer und in der U10 blieb Daniel Pollak vor Benedikt Macho. Im Doppel in der allgemeinen Jugendklasse siegten Amelie Widy und Jakob Spazierer, während beim U10-Bewerb Lena Pomaßl und Benedikt Macho den Sieg holten.