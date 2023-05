Tennisanlage in Gmünd: Großbaustelle biegt auf die Zielgerade

Wer es über die Wintermonate nicht auf den Gmünder SV-Platz geschafft hat, der wird kurze Zeit brauchen, um sich auf der Großbaustelle zu orientieren. Rund um das Klubhaus der 1. SVg Gmünd wurde für die Neuadaptierung der Anlage viel Erde bewegt. Mittlerweile biegen die Umbau-Arbeiten schon auf die Zielgerade. „Ein größerer Arbeitseinsatz ist noch für Anfang, Mitte Juni geplant. Dabei wird eine weitere Oberflächenschicht aufgetragen. Dann kommen Sand und Linien und man könnte im Prinzip schon spielen“, sagt SVg-Gmünd-Obmann Franz Stidl.

Er ist Bauherr über den Tennis-Part des großen Infrastruktur-Projekts, das die Stadtgemeinde hinter der Baumann-Fabrik angestoßen hat. Langfristig will die Gemeinde hier wie berichtet ein Sportzentrum entstehen lassen – ein Kunststoff-Eislaufplatz ist schon seit Jänner in Betrieb. Die 1. SVg Gmünd modelt dafür ihre Tennisanlage im großen Stil um. Das Areal rund ums Klubhaus wurde auf den ehemaligen Fußballrasen erweitert, wo seit vielen Jahren im Sommer Rasentennis gespielt wird. Jetzt entstehen hier vier neue Sandplätze. Dafür lässt die SVg die fünf Courts, die in den 1970ern im hinteren Bereich des Areals angelegt worden sind, auf.

Nächster Schritt: Beregnung vorbereiten

Die Arbeiten haben noch im Dezember des Vorjahres gestartet. Seither ist viel geschehen. Neben den neuen Plätzen, für die einige Grabungsarbeiten nötig waren, wurde auch die Klubhaus-Terrasse erweitert, sodass künftig alle sechs Plätze eingesehen werden können.

Vom Niveau her liegen die neuen Plätze etwas unter den beiden bereits bestehenden Courts, daher mussten Stützmauern aufgestellt werden. Rasenkanten-Steine wurden gesetzt, die Leitungen für den Wasseranschluss verlegt. Sehr viel davon geschah in Eigenregie durch die Vereinsmitglieder. „Anders wäre so ein Projekt nicht zu schaffen“, verdeutlicht Stidl. So soll es letztlich möglich sein, die Kosten auf etwa 250.000 Euro zu drücken.

In den nächsten Tagen wird die Installation der Beregnungsanlage vorbereitet. „Das wird der letzte größere Einsatz sein, bevor eine Firma die letzte Oberflächenschicht aufträgt“, erklärt Stidl. „Wir haben keinen Druck, liegen sehr gut in der Zeit.“ Ist der Belag fertig, werden die Zäune aufgebaut. Dann kann gespielt werden. Um auf der sicheren Seite zu sein, gibt sich der Verein etwas Zeit bis zur Eröffnung. Die ist für Ende Juli geplant.

Die Tennis-Meisterschaft ist bis dahin in weiten Teilen vorbei. Diese wird heuer ein letztes Mal auf den fünf zum Abbruch vorgesehen Courts gespielt.