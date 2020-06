Etwa eineinhalb Monate, nachdem das Training wieder erlaubt wurde, sollen ab Mitte Juni die Filzbälle auch wieder bewerbsmäßig fliegen – oder zumindest so in etwa. Normale Meisterschaft gibt es unterhalb der Landesliga nämlich keine, sondern mehr Freundschaftsspiele mit ITN-Wertung. In den Landesligen selbst werden zwar die etwaigen Aufstiegskandidaten für die Bundesligen ermittelt, Meister und Absteiger gibt es aber keine.

Dementsprechend gering ist die Teilnahme daran – die aufgrund der Corona-Pandemie auf Freiwilligkeit beruht. Die 1. SVg Gmünd etwa zog seine drei Landesliga-Teams (Damen-Landesliga B, Herren-Landesliga C, Herren-Landesliga 35+ A) zurück. Aus Bezirkssicht ist damit nur der TC Kirchberg in der 55+-Landesliga der Herren vertreten. Waldviertelweit tritt noch der UTC Waidhofen in der Herren-Landesliga B an.

Kreisligen werden heuer keine gespielt, weder bei Erwachsenen noch im Nachwuchs. Stattdessen wurde eine freiwillige Mannschaftsmeisterschaft aus der Taufe gehoben. Dabei werden Gruppen ausgelost, die untereinander an vier oder fünf Spieltagen gegeneinander antreten. Die Spiele sind quasi Freundschaftsspiele, die Spieler können dabei aber ITN-Punkte sammeln. Alle Bezirksklubs bis auf Amaliendorf nehmen daran teil. „Wir sind froh, dass es wieder losgeht“, sagt TV-Waldenstein-Obmann Gregor Nowak. „Die Variante der Meisterschaft finde ich gut. Es gibt Menschen, die wegen Corona Bedenken haben, nicht mitspielen wollen oder können. Die können jetzt ohne Konsequenzen daheimbleiben.“

Hallen auch wieder offen

Seit vorigem Freitag sind auch die Tennishallen wieder geöffnet – und damit auch die einzige verbliebene im Bezirk, in Waldenstein. Gregor Nowak hatte vor einigen Wochen gegenüber der NÖN noch befürchtet, heuer auf die Halle verzichten zu müssen. „Umso größer ist jetzt die Freude, dass wir sie wieder in Betrieb nehmen durften. Wir haben etwa eine Seniorengruppe, die nur in der Halle spielt. Und auch generell ist es natürlich toll, dass man bei Schlechtwetter wieder ausweichen kann.“