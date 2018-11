Für Stefan Fegerl könnte es momentan nicht besser laufen. Mit Ochsenhausen in die Cup-Final-Four eingezogen, dazu am Wochenende mit dem 3:0 über Fulda (Fegerl gewann 3:1 über Ruwen Filus) den Herbstmeistertitel fixiert. Der Unterlembacher wandelt mit Ochsenhausen auf den Spuren von Ex-Klub Düsseldorf. „Es könnte momentan wirklich kaum besser laufen“, sagt er im NÖN-Gespräch. „Ich bin in Deutschland seit Mitte September im Einzel und Doppel ungeschlagen.“

Fegerl kommt am 4. Dezember also in Top-Form und als Herbstmeister zum Länderspiel nach Horn. Ab 19.30 Uhr tritt Österreichs Nationalteam im Rahmen der EM-Qualifikation in der Sporthalle gegen Ungarn an. Tischtennis auf Top-Niveau hautnah sozusagen.

"Ich freue mich schon sehr darauf"

Wobei die sportliche Brisanz etwas draußen ist, da Österreich in der Vorwoche Portugal besiegte und damit bereits fix für Nantes 2019 qualifiziert ist. Beim Duell gegen Ungarn könnten daher auch junge Spieler bei Österreich zum Einsatz kommen. Auf jeden Fall mit dabei ist Lokalmatador Stefan Fegerl. Das bestätigt er auf NÖN-Nachfrage: „Ich freue mich schon sehr darauf. Das ist eine tolle Möglichkeit, mich in meiner Heimat zu präsentierten.“

Reinhard Pleßl, Sektionsleiter von Veranstalter Union Horn freut sich vor allem auf den Star aus dem Waldviertel. Der Kartenvorverkauf sei etwas hinter den Erwartungen, gerechnet wird trotzdem mit einem vollen Haus. Bereits ab 17 Uhr geht‘s los, um 17.30 Uhr eröffnet die Horner „Big Band“ das Event. Am Montag kommen beide Teams nach Horn und halten ihre Abschlusstrainings ab.