Seit einer Woche gibt‘s für Fabian Fritz neben Tischtennis auch wieder die Schule in der Südstadt. Die zweite Hälfte der Sommerferien hatte der 16-jährige Dietmannser praktisch komplett mit Training verplant. Trainingslager in Obertraun, dann in Polen und schließlich bei seinem Klub in Wiener Neudorf.

Viel Stress. Aber der macht sich bezahlt. Das Spiel wird besser, die Fitness wurde gesteigert. „Fabian sagt, er fühlt sich viel besser als im Vorjahr“, erzählt Vater Jochen Fritz im NÖN-Gespräch. „Auch sein Trainer Jaroslav Kolodziejczik sieht sehr gute Fortschritte, hat ihn gelobt.“

Erster Turniersieg in der neuen Saison

Und die ersten sportlichen Erfolge sprechen ja auch für sich: Am Wochenende gewann er bei den 13. Riha-Open in Wiener Neudorf in der stärksten Klasse (bis 1750 Punkte). Das brachte ihm auch das Ticket für ein internationales Turnier in Kroatien ein. „Darauf freut sich Fabian schon sehr“, sagt Jochen Fritz.

Am Dienstag war Abfahrt. Zum Wochenende kommt er aber schon wieder heim, denn da steht der Donaupokal in Neusiedl auf dem Programm. Und danach geht‘s in der Nachwuchs-Superliga weiter.

Bei Wiener Neudorf selbst bleibt Fabians Standard-Einsatzgebiet die Donic-Liga mit dem Dreierteam. „Der Verein legt Wert darauf, dass die Teams nicht so durcheinander gewürfelt werden. Fabian soll ihm gewohnten Umfeld spielen.“

Er soll aber auch vermehrt Spielpraxis in der 2. Bundesliga sammeln. „Wojciech Kolodziejczik wird nicht mehr alle Spiele absolvieren und möchte, dass Fabian dann für ihn einspringt“, erzählt Jochen Fritz. „Das ist eine tolle Chance für ihn. Jetzt gilt es einmal Bundesligaluft zu schnuppern, nachdem das in der Vorsaison nicht geklappt hat. Fabian möchte über kurz oder lang dort Fuß fassen.“

Augenmerk auf internationale Turniere

Für die kommende Saison ist das Ziel aber klar. Er will vom Mittelfeld der Einzelrangliste in der Donic-Liga ins Spitzenfeld vorstoßen. Mehr Ranglistenpunkte erhöhen die Chancen auf Bundesliga-Einsätze. „Und sie sind auch wichtig, um an internationalen Turnieren teilnehmen zu können.“ Darauf liegt nämlich heuer ein großes Augenmerk. „Das stellt natürlich uns als Eltern auch vor einen größeren Aufwand, weil das mehr Geld kostet“, sagt Papa Jochen. „Aber für Fabian ist die Teilnahme an internationalen Turnieren sehr wichtig, um Erfahrung zu sammeln.“