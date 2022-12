Der vierte Titel für Dietmannser Martin Fegerl

Werbung

Auf ihre 40. Ortsmeisterschaft mussten die Dietmannser zwei Jahre warten. Am vorigen Samstag kürte der TTC aber erstmals seit 2019 wieder seinen Vereinsmeister. Die Zugkraft des Bewerbs ist ungebrochen – die Spiele lockten auch unzählige Zuschauer in den Turnsaal der Volksschule.

Den begehrten Titel holte sich bereits zum vierten Mal Martin Fegerl. Er schlug im Finale Rekord-Ortsmeister und Titelverteidiger Alexander Maier (13 Titel) glatt mit 3:0. Ein überraschend deutliches Ergebnis, zumal Maier gut in die Partie gefunden hatte, 5:1 in Führung gegangen war. Aber dann riss der Faden. Schon den ersten Satz brachte er gegen den immer stärker werdenden Fegerl nicht ins Trockene. Die anderen beiden Sätze gingen klar an den neuen Ortsmeister, der auch im Doppel mit Peter Haberleitner gegen die „Alt-Füchse“ Maier und Otto Schimany nach 0:1-Rückstand 3:1 gewann. Schimany war dann einmal mehr im B-Bewerb erfolgreich, schlug dort Rudolf Schwingenschlögl nach beherztem Kampf 3:1.

Die spannendste Partie der Finalrunde lieferten sich jedoch Joy Zimmel und Emilia Vogler im Jugend-Endspiel. Die beiden gaben sich einen Fünf-Satz-Krimi, bei dem Zimmel vorlegte, in Führung ging. Vogler kam mit Fortdauer des Spiels immer besser in Schwung, so wogte das Finale lange hin und her. Im Entscheidungssatz machte Vogler aber dann keine Gefangenen, verwertete gleich den ersten Matchball zum 11:7.

„Dass der Nachwuchs heute so starke Spiele abgeliefert hat, freut mich besonders. Ich freue mich schon darauf, wenn ihr in zwei Jahren zu den Erwachsenen nachrückt“, sagte TTC-Obmann Rudi Schwingenschlögl bei der Siegerehrung, die dann Abgeordnete Martina Diesner-Wais, Vizebürgermeister Christoph Jindra und Ehrenobmann Franz Zimmel vornahmen.