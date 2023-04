Dietmannser Tischtennis-Talente im Aufwind

Werbung

Toller Erfolg für die Nachwuchstalente des TTC Großdietmanns beim NÖTTV-Nachwuchsliga-Turnier in Wiener Neudorf. Die 14-jährige Emilia Vogler gewann sensationell ihre Gruppe.

Insgesamt wurde in 16 Gruppen gespielt, wo in jeder Gruppe jeweils acht Nachwuchsspieler (Mädchen und Burschen gemischt) aus ganz NÖ mitspielten. Emilia Vogler holte sich der Gruppe 7 den Sieg. Die 13-jährige Joy Zimmel belegte den vierten Platz und in Gruppe 8 und Stefanie Kaiser wurde Fünfte in Gruppe 10.

Der große Einsatz der Nachwuchshoffnungen beim Training mit Thomas Weinberger und Hubert Kickl sowie die Teilnahme an regionalen Nachwuchstrainings und Intensivtrainingskursen, wie zu Ostern in Hluk, machen sich bezahlt.