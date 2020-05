Trainingsstart vor zwei Wochen und jetzt schon der erste Wettkampf für Stefan Fegerl – freilich unter strengen Hygienemaßnahmen. Nach der langen, corona-bedingten Pause waren die ÖTTV-Asse unter den ersten Sportlern, die wieder Wettkämpfe bestreiten durften. Bei der „Top of Austria Challenge“ am Samstag stürmte Fegerl bis ins Finale, musste sich dort Liu Jia geschlagen geben.

In der Vorrunde kam es dabei zum Duell der beiden Deutschland-Legionären Daniel Habesohn und Stefan Fegerl – und gleichzeitig zur Neuauflage des Endspieles der Staatsmeisterschaften 2020. Ging am 1.März in Kufstein Habesohn als Sieger hervor, konnte diesmal vor den TV-Kameras Stefan Fegerl von Beginn an das Heft in die Hand nehmen und klar mit 2:0 die Oberhand behalten.

Im Endspiel ging’s für den Unterlembacher gegen die fünffache Olympiateilnehmerin Liu Jia, die den besseren Start erwischte und 2:0 in Führung ging. Dann stellte sich Fegerl besser auf das Tempo der Linzerin ein, im Entscheidungssatz behielt „Susi“ aber die Oberhand. „Sie hat sehr klug gespielt. Man hat gesehen, dass sie sehr routiniert ist. Außerdem verfügt sie über ein gutes, sehr flaches Service. Das machte es sehr schwer, aktiv zu retournieren“, zollte Fegerl Respekt.