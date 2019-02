Die Saison dauert noch einige Wochen, was da am Samstag im Münchner Audi-Dome niederging, hatte allerdings absoluten Endspiel-Charakter. Vor 4.500 Fans matchten sich Stefan Fegerl und Ochsenhausen mit seinem Ex-Klub Borussia Düsseldorf über vier Stunden – und am Ende besorgte der Unterlembacher vor den Augen einer Dietmannser Fan-Delegation den entscheidenden Punkt zum 3:2-Sieg.

„Ein Riesenerlebnis“, hörte man Fegerl die Freude noch am Montag an. „Vor so einer Kulisse, diese Stimmung. Und dann noch Bruder, Schwester und die Dietmannser Fans dabei. Eine tolle Geschichte.“

"Bin dann nicht mehr ins Spiel gekommen"

Dabei hatte das Aufeinandertreffen der Giganten für den Unterlembacher gar nicht so toll begonnen. Gegen Ex-Kollege Kristian Karlsson gab er eine 2:0-Satzführung aus der Hand. „Ich hab im dritten Satz zwei Vorhandbälle liegengelassen und bin dann nicht mehr ins Spiel gekommen“, bilanziert er.

Mit einem furiosen Auftritt gegen Timo Boll verschaffte Hugo Calderano Ochsenhausen die Chance aufs finale Doppel. Da trat wieder Fegerl mit Simon Gauzy an Platte. Nach zwei verlorenen Sätzen standen die zwei bei 8:10 mit dem Rücken zur Wand. Fegerl/Gauzy drehten aber noch auf 12:10 um und fegten Karlsson/Källberg dann mit 11:2 und 11:4 von der Platte.

„Nach der Abwehr von zwei Matchbällen so zurückzukommen. Wahnsinn“, musste sich Fegerl, der der Aufholjagd seinen Stempel aufdrückte, fast zwicken. „Wir haben beide sehr gut gespielt, es vor allem taktisch geschickt angelegt.“

Und jetzt hat Ochsenhausen Düsseldorf im Grunddurchgang zweimal geschlagen – zum ersten Mal in der Geschichte. Um als Tabellenführer ins Final-Four einzuziehen, fehlt noch ein Sieg. Zwei Spiele, gegen Bad Königshofen und Fulda, hat man dafür Zeit.