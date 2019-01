Nachdem das Jahr mit dem Pokalsieg mit Ochsenhausen am Dreikönigstag so gut für Stefan Fegerl begonnen hatte, schloss der Unterlembacher die vergangene Woche eher mit gemischten Gefühlen ab.

Bei den Ungarn Open brachte er mit Sofia Polcanova im Mixed-Doppel neuerlich eine Top-Performance auf die Platte. Die beiden stürmten ins Viertelfinale, wurden dann aber von einer Schulterverletzung Polcanovas gestoppt, konnten gegen die Slowaken Pistej/Balazova nicht antreten.

Beim Spitzenspiel in der Deutschen Bundesliga gegen Bergneustadt musste Fegerl dann mit Ochsenhausen die zweite Saisonniederlage einstecken. „Am Vortag hatte ich nach dem Mixed-Viertelfinale in Budapest noch um 6 Uhr Früh eine Doping-Kontrolle in Wien. Dann folgten zwölf Stunden Anreise nach Bergneustadt. Dann die Kälte in der Halle – es war nicht mein Tag“, seufzte Fegerl.