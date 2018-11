Besser besetzt als die Austrian Open in Linz war heuer kein einziges Turnier auf der World Tour. Aus den Top 50 der Weltrangliste waren 49 in der oberösterreichischen Landeshauptstadt mit dabei. Mittendrin war Stefan Fegerl, derzeit Nummer 67 der Welt, der in der Vorrunde ganz stark aufspielte – aber dennoch früh ausschied.

In der letzten Vorrunde scheiterte der Unterlembacher glatt am Deutschen Ricardo Walther. „Mir sind zu viele Eigenfehler unterlaufen“, war Fegerl mit seiner Vorstellung nicht zufrieden. Obwohl unterm Strich ein klares 0:4 stand, war das Spiel sehr umkämpft. In den Sätzen drei und vier vergab Fegerl jeweils bei 10:9 einen Satzball. Im Endeffekt fehlte aber auch die Kraft: „Ich konnte eine Woche wegen der Erkrankung nicht trainieren. Die kurze Pause nach der dritten Vorrunde kam mir nicht entgegen. Mir fehlte die Spritzigkeit.“

Obendrein brauchte es in der dritten Qualirunde gegen den Japaner Yuya Oshima einen echten Kraftakt. Der Doppel-Vizeweltmeister von 2017 holte den umkämpften ersten Satz, danach trumpfte aber Fegerl auf, holte drei Sätze in Serie.

Lospech im Mixed: Chinesen in Runde eins

Der Japaner gab aber nicht auf, verkürzte, wehrte im sechsten Satz einen Matchball ab und glich aus. „Bei 3:1 hat er seine Taktik umgestellt, öfters mit der Vorhand von der Rückhandseite Druck gemacht“, so Fegerl. „Und seine Vorhand ist wirklich eine gefährliche Waffe.“ Der Waldviertler wusste sie dennoch zu entschärfen. Der dritte Matchball ging durch.

Im Mixed-Doppel hatte Fegerl mit Sofia Polcanova Lospech. Schon in der ersten Runde bekamen sie es mit den Chinesen Xu Xin und Liu Shiwen zu tun, die Nummer zwei der Herren- und die Nummer drei der Damen-Weltrangliste. Den Verlust des ersten Satzes egalisierten Fegerl/ Polcanova noch, dann schalteten die Chinesen aber einen Gang höher… „Unsere Leistung war sehr gut, ich denke, sogar besser, als bei der EM“, resümierte Fegerl. „Aber unsere Gegner waren natürlich ein ganz großes Kaliber. Gegen alle anderen Paare hätten wir sicher eine gute Chance gehabt, wären sogar leichter Favorit gewesen.“

Favorit war Fegerls Klub Ochsenhausen am Sonntag auch im Deutschen Pokal gegen Bad Hamm. Mit 3:0 schaffte man den Einzug ins Final-Four am 5. Jänner. Fegerl selbst war nicht im Aufgebot, sammelte Kräfte.