Ein Wasserschaden in der Heimhalle Ochsenhausens bringt Stefan Fegerls Zukunft durcheinander. Weil der Deutsche Meister aufgrund der zu erwartenden Kosten kleinere Brötchen backen muss, trennt man sich mit Saisonende neben Trainer Dmitrij Mazunov auch vom Unterlembacher. Fegerl hat, wie NÖN.at berichtete, auch schon eine neue Heimat gefunden, wird ab der nächsten Spielzeit bei Bergneustadt aufschlagen.

Für Bergneustadt ein Wunschspieler

„Als ich von der Geschichte mit dem Wasserschaden gehört habe, habe ich zu denken begonnen, wollte sehr früh Klarheit über meine Zukunft haben“, sagt Fegerl, der sonst wahrscheinlich länger als zwei Jahre in Ochsenhausen geblieben wäre, im NÖN-Gespräch. Dass die Entscheidung auf Bergneustadt fiel – womöglich diese Saison noch ein Play-off-Gegner –, zeichnete sich bald ab. „Bergneustadt war sehr an mir interessiert, will sich künftig nach oben orientieren, nächste Saison ins Play-off und dafür um Benedikt Duda und mich ein schlagkräftiges Team aufbauen“, erklärt Fegerl. „Es ist mein Ziel, den Verein mit voller Kraft zu unterstützen.“

Mehr Zeit für Familie, Training in Stockerau

Stefan Fegerl zieht es also nach Nordrhein-Westfalen zurück. Dort liegt auch Düsseldorf, Fegerls erster Klub in Deutschland, und in der Landeshauptstadt wird der 31-Jährige wohnen und trainieren, wenn sich der Heimflug zwischen zwei Spielen nicht auszahlt. Grundsätzlich wird er etwa 70 Tage im Jahr mehr bei seiner Familie verbringen können. „Das war eine wichtige Bedingung“, sagt der zweifache Vater.

Während der Woche wird er mit dem Nationalteam in Stockerau trainieren. „Neben der zusätzlichen Zeit für die Familie habe ich damit auch mehr Zeit, mich meiner Einzelkarriere zu widmen“, sagt Fegerl.

Bei Ungarn Open stark

Apropos Einzelkarriere: Da zeigte Fegerl vorige Woche bei den Ungarn Open auf, besiegte in der Quali seinen Ex-Teamkollegen bei Düsseldorf Kamal Achanta klar mit 4:1 und hatte danach auch gute Chancen, den Hongkong-Chinesen Lam Siu Hang aus dem Turnier zu werfen. „Ich hatte die Chance aufs 3:1. Gelingt mir das, ist der Sieg zum Greifen nah“, resümiert Fegerl, der mit seinem Auftreten in Budapest aber zufrieden war: „Das war ein anständiges Turnier, ich habe gewusst, dass ich mich steigern kann, wenn es ernst wird.“

Play-off-Platz fix

Erfolgreich war Fegerl auch in der Bundesliga, wo er mit Ochsenhausen noch Chancen auf die Titelverteidigung hat. Nach dem 3:1-Sieg in Neu-Ulm wird man den Grunddurchgang auf jeden Fall unter den besten vier Teams beenden, der Play-off-Einzug ist also fix. Der Unterlembacher selbst kam dabei nicht zum Einsatz, wäre im Entscheidungsdoppel aufgeboten worden. „Dagegen beschwer ich mich aber nicht“, schmunzelt er. „Ich bin froh, dass wir das geschafft haben.“

Zwei für Fegerl durchaus emotionale Duelle sind im Grunddurchgang noch offen, gegen Ex-Klub Düsseldorf und gegen Mühlhausen, wo Nationalteam-Kollege Daniel Habesohn spielt.

Coronavirus: Team-WM wackelt

Ehe sie sich in der letzten Grunddurchgang-Partie am 13. April gegenüberstehen, wollen sie gemeinsam mit dem Nationalteam bei der Team-Weltmeisterschaft in Südkorea reüssieren. Ob diese jedoch stattfinden wird, ist aktuell nicht sicher, der erste Saisonhöhepunkt steht aufgrund des Coronavirus vor der Absage. Für Fegerl wäre das eine richtige Entscheidung: „Es gibt dort schon so viele Infizierte, ich hoffe, dass abgesagt wird.“ Eine Entscheidung soll zeitnah fallen.