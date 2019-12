Knapp musste sich Wiener Neudorf II in der Schlussrunde vor Weihnachten in Sierndorf geschlagen geben. Im entscheidenden Doppel gegen Martin Kinslechner und Tomas Janci zogen Michael Weis und Fabian Fritz mit 1:3 knapp den Kürzeren. Das 4:6 lässt den Aufsteiger als 14. in die Weihnachtspause – weiter geht‘s am 11. Jänner.

Beim Heimspiel im Freizeitzentrum war Fabian Fritz aber einmal mehr der stärkste seines Teams, holte zwei Einzelsieg, scheiterte am dritten erst im fünften Satz. Der mittlerweile 17-Jährige, der vor zwei Jahren den Sprung vom TTC Großdietmanns nach Wiener Neudorf gewagt hat (schon ein Jahr länger besucht er die Liese-Prokop-Privatschule im Österreichischen Leistungszentrum in der Südstadt), mausert sich auch in der 2. Bundesliga zum echten Leistungsträger.

Medaillenkonto auf über 20 geschraubt

In den ersten 13 Runden holte Fritz 19 Siege, 17 Niederlagen – eine starke Leistung in der ersten Bundesliga-Saison. „Mir taugt’s mich mit besseren Spielern zu messen und gegen Leute aus ganz Österreich zu spielen“, sagt Fritz, der in der Einzelrangliste auch der stärkste Wiener Neudorfer ist (Rang 19). „Wenn ich dann noch Siege einfahre, machts natürlich doppelt Spaß!“

Siege gab‘s für den jungen Dietmannser auch abseits der Bundesliga. Mit dem U18-Landesmeistertitel im Einzel und Silber im U18-Doppel mit Marc Juhasz schraubte er Anfang November sein Medaillenkonto auf über 20 in die Höhe. Damit entwickelt sich der Youngster immer mehr zur heißen Aktie in der heimischen Tischtennis-Szene.

Kein Wunder, dass da Vergleiche mit dem zweiten großen Dietmannser „Sohn“, Stefan Fegerl, gezogen werden. Fegerl ist Fritz‘ Idol, das betonte er in NÖN-Gesprächen mehrmals. „Die Fußstapfen sind aber sehr groß. Ich konzentriere mich da mehr auf mich und meine Weiterentwicklung“, sagt er, immer sein Ziel vor Augen: Profi werden.