Der TTC Bergneustadt hat einen furiosen Auftakt in die neue Spielzeit der Tischtennis Bundesliga gefeiert: Gegen den SV Werder Bremen gelang am Sonntag ein 3:0-Erfolg – und damit bereits am erstn Spieltag ein deutliches Signal an die Konkurrenz im Kampf um die Play-off-Plätze.

Stefan Fegerl gelang dabei ein perfekter Einstand bei seinem neuen Klub. Der von Ochsenhausen gekommene Unterlembacher brachte den Sieg im dritten Einzel ins Trockene. Er legte mit sieben Punkten in Folge im ersten Satz gegen Kirill Gerassimenko vor und ging anschließend durch 11:5 mit 1:0 Sätzen in Führung. Zwar ging der zweite Satz mit 2:11 verloren, mit 11:6 und 11:8 machte Fegerl dann aber alles klar und sorgte für den dritten Sieg Bergneustadts im dritten Einzel des Tages.

Klares Signal an die Konkurrenz

Generell lief es für Fegerl & Co. wie am Schnürchen. Auch der Vizeweltmeister war keine zu hohe Hürde. Nach 11:6, 9:11 und 5:11 in den ersten drei Sätzen musste Alvaro Robles zwar einem Rückstand gegen Mattias Falck trotzen, tat dies allerdings brillant. Benedikt Duda hatte im Auftaktmatch für die Führung gesorgt und seine Aufgabe im ersten Einzel des Tages souverän gelöst. Der 26-Jährige fuhr einen ungefährdeten 3:0 (11:8, 11:5, 11:1)-Erfolg gegen Marcelo Aguirre ein, nachdem er sich im dritten Satz das Optimum von zehn Matchbällen gesichert hatte.

Durch den deutlichen Sieg gegen Vorjahres-Halbfinalist Bremen setzte sich Bergneustadt an die Tabellenspitze und sandte ein Signal an die Konkurrenz im Kampf um die Play-off-Plätze. Weiter geht‘s am 27. September gegen Aufsteiger Bad Homburg.