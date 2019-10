Fast ein Dreiviertel-Jahr dauert es noch, ehe das olympische Feuer in Tokio entzündet wird. Stefan Fegerl und das österreichische Nationalteam können kommende Woche in Japan schon einmal etwas Olympialuft schnuppern. Das ÖTTV-Team ist nämlich eine jener zwölf Mannschaften, die für den ITTF Team World Cup qualifiziert sind.

„Das wird eine echte Generalprobe für Olympia“, sagt Fegerl. „Das Turnier findet in der Olympiahalle statt. Eine tolle Gelegenheit, dort spielen zu können. Und auch Beweis für unsere starken Vorstellungen im Team.“ Die Qualifikation für das Turnier schafften Fegerl, Habesohn & Co. durch den Einzug ins Viertelfinale bei der Team-WM 2018 in Halmstad (Schweden). Dies auch in Tokio zu schaffen, wäre schon ein toller Erfolg, betont Fegerl: „Dafür müssen wir eine der vier Dreiergruppen überstehen. Danach wird‘s richtig schwer, kannst du Kaliber wie China, Japan oder Deutschland zum Gegner bekommen.“

„Eine tolle Gelegenheit, dort spielen zu können. Und auch Beweis für unsere starken Vorstellungen im Nationalteam.“Stefan Fegerl

Olympia auch im Mixed? Weiterhin auf Olympia-Kurs ist Stefan Fegerl übrigens auch im Mixed mit Sofia Polcanova. Die beiden stehen auf Rang fünf der Weltrangliste. Das würde für die Quali der ÖTTV-Medaillenhoffnung reichen. „Mit den Paaren aus Frankreich, Ungarn und er Slowakei haben wir aber noch starke Konkurrenz“, sagt Fegerl. Die Entscheidung fällt im April. Dass das Österreicher-Duo nicht auf die Weltrangliste angewiesen ist, schon früher die Qualifikation schafft, ist unwahrscheinlich. Fegerl: „Da ist die Konkurrenz einfach zu groß.“

Erstmals auf Play-off-Kurs. Groß ist die Konkurrenz auch in der Deutschen Bundesliga für Fegerl und Triple-Sieger Ochsenhausen. Nach Startturbulenzen ist der Unterlembacher, für den es auf internationaler Bühne seit Sommer toll läuft, auch beim Klub in Top-Form. Ochsenhausen gewann die letzten acht Spiele, ist in der Bundesliga erstmals wieder auf Play-off-Kurs.

„Wir haben die Sommerpause sehr ausgiebig genutzt, im Hinblick auf Olympia sehr viel trainiert, uns auch auf Basisarbeit konzentriert“, sucht Fegerl nach Erklärungen für den verhaltenen Start. Jetzt kommt ihnen diese Arbeit zugute. Am Sonntag feierte Ochsenhausen einen 3:2-Erfolg in Bergneustadt. Der Waldviertler scorte im Einzel gegen den Engländer Paul Drinkhall (3:1) und brachte mit Vladimir Sidorenko im Doppel gegen Alvaro Robles und Drinkhall den Sieg ins Trockene (3:1).

Austrian Open vor Augen. Ein Saisonziel konnte Fegerl mit Ochsenhausen auch abhaken. Vorige Woche gelang der Einzug in die Cup-Final-Four, die am 4. Jänner in Ulm gespielt werden. „Das ist nur 25km von Ochsenhausen weg, quasi ein Heimspiel. Da wird die Hölle los sein“, sagt Fegerl. „Im Halbfinale kommt‘s zum Kracher gegen Düsseldorf!“

Davor geht‘s aber woanders weiter. Am Sonntag geht‘s zu Neu-Ulm, das sich mit dem WM-Dritten An Jaehyun aus Südkorea verstärkt hat. „Wenn er spielt, wird das ein harter Brocken“, so Fegerl, der auch schon die Austrian Open in Linz im Blick hat.