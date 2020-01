Zweimal feierte Stefan Fegerl mit Ochsenhausen den Sieg im Deutschen Pokal, der Hattrick wollte diesmal aber nicht gelingen. Im Finale setzte es eine knappe 2:3-Niederlage gegen die Überraschungsmannschaft Grünwettersbach. Nachdem der erste Ärger verflogen war, konnte Fegerl auch Platz zwei etwas abgewinnen: „Vize-Pokalsieger – darüber kann man sich auch freuen. Ein zufriedenstellender Auftakt ins Jahr 2020.“ Doch der Reihe nach: Im Halbfinale ging es zunächst gegen Fegerls Ex-Klub, Rekord-Pokalsieger Düsseldorf heiß her.

2:2 stand es nach den Einzelspielen, wo Fegerl nicht zum Einsatz kam. Der musste aber schließlich im alles entscheidenden Doppel an der Seite des Franzosen Simon Gauzy ran. Gegen Kristian Karlsson und Anton Källberg leisteten sich die Beiden nach 11:9 und 12:10 in den ersten beiden Sätzen nur im dritten beim 5:11 einen kleinen Wackler, stellten aber gleich zu Beginn des vierten Satzes klar, den Finaleinzug unbedingt zu wollen. Mit einer 4:0-Führung brachten sich Gauzy/Fegerl in Stellung, um anschließend den ersten von zwei Matchbällen zum 11:8 und somit zum 3:1 zu nutzen.

Vorm Finale musste Ochsenhausen aber einen personellen Rückschlag hinnehmen: Der Weltranglisten-Siebente Hugo Calderano aus Brasilien verletzte sich im Halbfinale an den Adduktoren, war im Endspiel nicht mehr einsatzfähig. Daher wurde die Aufstellung geändert. Stefan Fegerls Doppel-Partner Gauzy übernahm die Nummer eins-Position, durfte daher nicht im Doppel antreten. Fegerl selbst musste auch im Einzel ran, kam mit den virtuosen Abwehrkünsten von Wang Xi aber überhaupt nicht zurecht und verlor.

Wieder stand‘s nach den Einzeln 2:2. Wieder musste Fegerl im Doppel ran, diesmal an der Seite von Jakub Dyjas. „Auf diese Situation waren wir natürlich nicht vorbereitet“, so Fegerl, der seit 14 Monaten keine gemeinsame Doppel-Matchpraxis mit Dyjas hatte. Die Beiden konnten gegen Dang Qiu und Tobias Rasmussen Satz eins noch ins Ziel bringen, doch dann kippte das Match, Fegerl/Dyjas verloren 1:3 und Ochsenhausen war somit entthront.