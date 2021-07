Während im ÖSV die Machtübergabe von Langzeit-Präsident Peter Schröcksnadel zu Karl Schmidhofer am Samstag nach viel Rumor im Vorhinein sang- und klanglos über die Bühne ging, war es am Samstag in St. Pölten bei der Generalversammlung des Österreichischen Tischtennisverbands (ÖTTV) um einiges spannender. In einer Kampfabstimmung wurde Verbandsboss Hans Friedinger abgewählt. Durchgesetzt hat sich der Wiener Wolfgang Gotschke mit seinem Team. Sein designierter Vizepräsident wird Stefan Fegerl! Der Unterlembacher wechselt mit 32 Jahren in die Funktionärsriege. Allerdings steht damit auch fest: Er wird nach den Olympischen Spielen in Tokio seine aktive Karriere beenden.

Angebot zur rechten Zeit. „Keine leichte Entscheidung“, betont Fegerl, der seit Anfang des Jahres mit einer Nervenverletzung in der linken Hand kämpft, gerade an seinem Comeback gefeilt hätte. „Die Genesung läuft sehr gut. Ich habe eine tolle Vorbereitung gespielt, keine Probleme mehr. Dann kam das Angebot, im neuen ÖTTV-Team dabei zu sein. In dem Fall war es schlau und etwas glücklich, dass ich noch keinen neuen Club hatte. So konnte ich frei entscheiden.“

Angebot kam überraschend. Es ist etwas mehr als einen Monat her, dass ihn Gotschke kontaktierte und fragte, ob er bei der ÖTTV-Wahl auf dessen Liste kandidieren wolle – als Gegenkonzept zum amtierenden Präsidenten Hans Friedinger (80) und seinem Team. „Er hat mir erklärt, welche Pläne er hat. Und mich dann gefragt, ob ich nicht mit ihm kandidieren möchte“, erzählt der Unterlembacher, der nach kurzer Bedenkzeit zusagte. Viele Landesverbände kritisierten das neuerliche Antreten Friedingers, wünschten sich eine Verjüngung. Auch Fegerl.

„Dass sich im ÖTTV etwas verändern muss, der Meinung bin ich schon länger“, erklärt er im NÖN-Gespräch. „Ich habe mir im Endeffekt aber wenige Gedanken darüber gemacht, mich auf den Sport konzentriert, weil einfach nicht geplant war, dass ich so schnell in eine Position kommen werde, in der ich etwas verändern könnte.“ Bis zu Gotschkes Anruf.

Mehrheit stimmte für Veränderung. In den vergangenen Wochen standen viele Gespräche an der Tagesordnung – zur Liste selbst, zur Generalversammlung, zur Zukunft des ÖTTV. Alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Erst kurz vor der Generalversammlung wurde die Kampfabstimmung öffentlich.

Diese ging mit 25:16 an die Herausforderer. Ausschlaggebend war vor allem der Reformplan des designierten neuen Präsidenten Gotschke und seinem Team um Fegerl, der Vizepräsident werden soll. Mit dem Waidhofner Mathias Neuwirth ist ein weiterer Waldviertler im neugewählten Führungsstab – er bleibt ÖTTV-Generalsekretär, hat diesen Posten schon seit 2018. „Ich bin sehr froh, dass uns das Vertrauen entgegengebracht wurde“, sagt Fegerl. „Unser Ziel ist es, den Verband neu aufzustellen, zu verjüngen, die Strukturen zu verschlanken. Es gibt da einige gute Beispiele wie den ÖFB oder das ÖOC. Daran wollen wir uns orientieren.“ Die Sportler sollen im Mittelpunkt stehen, Fördermittel verstärkt in den Nachwuchs fließen.

Viel Zuspruch für Reformkonzept. Die Resonanz nach der Wahl sei sehr positiv gewesen. „Wir sind kaum rausgekommen, uns für den vielen Zuspruch zu bedanken, haben sehr viele Nachrichten bekommen“, erzählt Fegerl. „Nach der Wahl war es ein sehr schöner Tag. Davor durch die Kampfabstimmung natürlich etwas angespannt…“ Kritik an den Vorgängern verkneift man sich aber. „Wir wollen alles sachlich lösen, unsere Ziele umsetzen“, betont Fegerl. „Wir haben ein tolles Konzept, ein tolles Team, um etwas weiterzubringen.“

Das habe ihm die Entscheidung erleichtert, seine Karriere im für einen Tischtennis-Profi jungen Alter von 32 Jahren zu beenden. „Der Aufwand, professionell Tischtennis zu spielen, lässt sich mit der neuen Tätigkeit schwer verbinden“, erklärt er. „Ich möchte mich meiner neuen Aufgabe im Verband voll widmen. Wenn die Strategie und das Team nicht so gut wären, wäre mir das sicher nicht so leicht gefallen. So wird jetzt Olympia in Tokio der krönende Abschluss meiner Karriere.“

Rechtzeitig vor seinen letzten sportlichen Herausforderungen holte sich Stefan Fegerl beim Heimatbesuch seinen neuen fahrbaren Untersatz, einen VW Caddy) vom Autohaus Waldviertel in Horn ab. Am Bild mit: Verkäufer Christian Miedler und Geschäftsführer Stephan Mayr. Eduard Reininger

Von Dietmanns in die weite Welt. Einer erfolgreichen Laufbahn, die im Kindesalter beim TTC Großdietmanns begann, ihn in jungen Jahren nach Linz, dann zum SVS Schwechat brachte, später zu Weinviertel NÖ – mit beiden war er Serienmeister. 2015 holte er in Jekaterinburg zwei Europameister-Titel (Doppel und Team) und stieß so die Tür nach Deutschland auf. Mit Topklub Borussia Düsseldorf holte er das Triple. Insgesamt wurde er dreimal Deutscher Meister (2x Düsseldorf, 1x Ochsenhausen). Zuletzt spielte er bei Bergneustadt, wo er wegen seiner Handverletzung den Vertrag nicht verlängert hat, sich voll seiner Genesung widmen wollte, ehe er wieder bei einem Klub anheuert. Jetzt kommt alles ganz anders…

„Du weißt im Sport nie was passiert“, sagt der zweifache Familienvater. „Natürlich ist der Sprung in die Funktionärsebene eine Herausforderung, aber vor allem eine Chance. Diese wollte ich mir nicht entgehen lassen.“

Keine EM, voller Fokus auf Olympa. Diese Entwicklungen haben auch Auswirkungen auf seine Abschlussauftritte. Bei der am Dienstag gestarteten Europameisterschaft in Warschau ist Fegerl nun nicht dabei. Mixed-Partnerin Sofia Polcanova, mit der er die EM in Polen als Olympia-Generalprobe spielen wollte, musste nach ihrer Knie-Operation im Winter ihr EM-Programm reduzieren, konzentriert sich auf die Einzelbewerbe. „Sie ist noch nicht voll belastbar. Ich verstehe das absolut. Bei Olympia werden wir voll angreifen“, sagt Fegerl, der deshalb seinen Auftritt im EM-Einzel aber absagte. „Für mich ist es wenig sinnvoll, nur im Einzel anzutreten. Da sollte nicht der Fegerl spielen, der eh im Sommer seine Karriere beendet, sondern lieber ein Junger.“

Der komplette Fokus liegt somit jetzt auf den Olympischen Spielen in Tokio, wo er im Mixed antreten wird. „Das Training ist komplett darauf zugeschnitten“, erklärt Fegerl, der am 9. Juli Richtung Japan abhebt. Dort stehen zehn Tage Trainingslager in Fucho auf dem Plan. Zwischen 24. und 26. Juli geht‘s um die Mixed-Medaillen.

Danach beginnt für Stefan Fegerl ein neuer Lebensabschnitt.