ÖTTV: Unterlembacher Stefan Fegerl ist Sportdirektor

Noch kein Jahr ist es her, dass Stefan Fegerl den Tischtennisschläger an den Nagel hängte und nach Olympia nahtlos in die Funktionärslaufbahn abbog. Der Unterlembacher wurde vorigen Sommer zum Vizepräsidenten des ÖTTV gewählt. Nun wurde er zusätzlich zum neuen Sportdirektor des ÖTTV ernannt.

„Ich fühle mich mit der Bestellung zum Sportdirektor geehrt. Das bestätigt meine Arbeit, die ich als Vizepräsident ausgeführt habe“, sagte Fegerl. „Jetzt werde ich meine Energie und Kraft – wie schon in meiner sportlichen Karriere – als hauptberuflicher Sportdirektor einsetzen. Wir werden unsere Talente immer wieder mit der allgemeinen Klasse trainieren lassen, um sie so schnell wie möglich heranzuführen. Alle Kaderspieler gilt es zu fördern – nicht nur einige wenige Topspieler.“

Mit der Bestellung Fegerls, die mit breiter Unterstützung der Landesverbände erfolgte, wird die Sportreform im ÖTTV fortgesetzt.

Der Waldviertler brachte als neuer Vizepräsident Sport gemeinsam mit Präsident Wolfgang Gotschke frischen Wind in den Verband, setzte die Sportreform zur Gänze um und verpflichtete zwei neue Teamchefs: Chen Weixing (Herren) und Zsolt Harczi (Damen). Zum Nachwuchs-Head Coach wurde Jarek Kolodziejczyk bestellt, ist darüber hinaus neuer Nachwuchs-Sportkoordinators. Als letzte Konsequenz folgte nun Fegerl Karl Jindrak als Sportdirektor nach – er bleibt auch weiterhin Vizepräsident Sport.

Welche Qualitäten kann Fegerl einbringen? „Ich werde meine internationalen Kontakte nützen, um gemeinsame Trainings mit den Weltklasse-Teams zu realisieren. So war ich kürzlich auf Einladung des Präsidenten des asiatischen Verbandes beim WTT Star Contender in Katar eingeladen und verbesserte dort mein Netzwerk im Sinne des ÖTTV“, erklärt Fegerl.

Die nächsten Highlights: EM in München, dann die Team-WM in China sowie die Mannschafts-EM in Schweden und die Olympia-Qualifikation für Paris 2024.