Für Stefan Fegerl und das österreichische Nationalteam war das Olympia-Qualifikationsturnier in Gondomar (Portugal) schon nach dem ersten Match wieder vorbei. Ohne den erkrankten Daniel Habesohn mussten sich die ÖTTV-Herren nach einem Freilos in der ersten Runde am Donnerstag den Serben überraschend 2:3 geschlagen geben. Damit wird der Teambewerb bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ohne Österreich stattfinden.

Umstellungen im ÖTTV-Aufgebot

Durch Habesohns Ausfall rückte Andreas Levenko zum Unterlembacher Stefan Fegerl und Robert Gardos ins Aufgebot gegen Serbien. Mit Fegerl eröffnete Levenko auch gleich die Partie im Doppel, wo sich die beiden gegen Zsolt Petö und Jevtovic zwar mit 16:14 den ersten Satz erkämpften, daran aber nicht anknüpfen konnten und die weiteren drei Sätze abgeben mussten. Das war gleichzeitig das einzige Match, das nicht über die volle Distanz ging.

In der Folge spielte Robert Gardos gegen Dimitije Levajac seine ganze Routine aus und glich aus. Weniger gut lief es für Levenko, der gegen Zsolt Petö nach zweieinhalb Sätzen schon wie der sichere Sieger aussah, sich aber Serbiens Nummer eins letztlich doch 2:3 geschlagen geben musste. Dann schien schon alles gelaufen. Gardos lag gegen Marko Jevtovic schnell 0:2 hinten. Im letzten Moment fand der 40-Jährige aber zu seinem Spiel und bewahrte die Österreicher vor dem frühen Aus.

Fegerl verlor nach Auftakt auch den Abschluss

Also lag es an Stefan Fegerl, die Kohlen aus dem Feuer zu holen und das Nationalteam im Turnier zu halten. Der startete gegen Levajac auch gut, versemmelte dann aber eine 10:7-Führung im ersten Satz. Mit einem 11:1 glich der Waldviertler aber schnell aus und ging mit 12:10 nach zwei abgewehrten Satzbällen in Führung. Der Serbe gab sich aber nicht geschlagen, holte den hart umkämpften vierten Satz. Im Entscheidungssatz spielte sich Levajac fast in Trance, traf praktisch jeden Ball nach Wunsch und zog gleich auf 9:2 davon, ehe sich Fegerl noch einmal aufbäumte, auf 9:10 verkürzte. Statt des Ausgleichs folgte aber ein Schlag ins Out. Die Niederlage war besiegelt.

Qualifikationen für Einzel, Doppel & Mixed ausständig

Damit fehlen die österreichischen Herren, bei denen keiner in Normalform spielte, nur Gardos mit seiner Routine punkten konnte, erstmals im 2008 eingeführten olympischen Teambewerb - die Damen lösten das Ticket übrigens. Ganz ohne Österreicher wird Olympia 2020 in Tokio wohl aber nicht über die Bühne gehen. Der Unterlembacher Stefan Fegerl hat gute Chancen, im Mixed mit Sofia Polcanova antreten zu können. Die beiden gelten auch als Medaillenhoffnung des ÖTTV. Ende Mai findet das Qualifikationsturnier für das Olympia-Einzel in Doha statt.