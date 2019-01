Der 30-jährige Unterlembacher, aktuelle Nummer 58 der Welt, war vor der aktuellen Spielzeit vom Ligarivalen Düsseldorf gekommen und hat mit den TTF auf Anhieb den deutschen Pokalwettbewerb gewonnen. Nicht zuletzt seiner Erfahrung und seiner Doppelstärke sei es, so der Verein in einer Aussendung, zu verdanken, dass die Oberschwaben derzeit auch die Bundesliga-Tabelle anführen.

TTF-Präsident Kristijan Pejinovic ist sehr angetan von seinem erfahrensten Spieler. „Wir sind sehr zufrieden mit Stefans Arbeit im letzten halben Jahr. Er hat mehr Stabilität, Ruhe und Erfahrung ins Team gebracht und alles so umgesetzt, wie wir es uns von ihm erhofft hatten. Er hat sich als guter Teamplayer erwiesen und frische Impulse hereingebracht.“

Zudem habe er Anteil am Pokalsieg als Spieler, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt. „Auch wenn er beim Liebherr Pokal-Finale selbst nicht gespielt hat, ist sein Beitrag zum Erfolg nicht zu unterschätzen.“ Der Vereinspräsident fügt hinzu: „Stefan ist ein super Typ, mit dem man Spaß haben kann, der aber auch äußerst ernsthaft und konzentriert arbeitet.

Mit ihm ist auch ein Sympathieträger weiterhin bei uns an Bord. Es gab keinen Grund, den Vertrag nicht zu verlängern. Wir freuen uns, dass Stefan ein weiteres Jahr zum Erfolg unseres Projekts beitragen wird.“

Was Stefan Fegerl zur Vertragsverlängerung sagt, wie er auf sein erstes halbes Jahr bei Ochsenhausen zurückblickt und was er dort noch vorhat, erfahrt ihr ab Mittwoch in der Gmünder NÖN!