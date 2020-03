Österreichs Parade-Mixed hat in Doha eine große Medaillenchance ausgelassen. Stefan Fegerl und Sofia Polcanova stürmten bei den Katar Open durchs Feld, blieben dann aber im Viertelfinale bitter hängen.

Bitter, weil es nach dem schnellen 3:0 gegen die Serben Aleksandar Karakasevic/Izabela Lupulesku auch gegen die Hongkong-Chinesen Ho Kwan Kitz und Lee Ho Ching schon sehr gut aussah. Fegerl/Polcanova beherrschten die Sätze eins uns drei klar, führten auch im vierten Durchgang schon mit 6:3 – als sich die Weltranglisten-Achten zurück ins Match kämpften.

Fegerl & Co. unterlagen Düsseldorf erstmals

Sie holten den vierten Satz mit 11:7 und erzwangen so den Entscheidungssatz. Auch dort lag das ÖTTV-Mixed schon 5:3 in Front, ehe der Faden komplett riss. Ho Kwan Kit/Lee Ho Ching gelang ein 8:1-Run und mit dem 3:2-Sieg der Sprung ins Halbfinale. Polcanova/Fegerl machten aber mit Platz fünf bei dieser Platin Tour einen wichtigen Schritt in Richtung Olympia-Ticket.

Dafür war am Sonntag in der Deutschen Bundesliga etwas die Luft draußen. Da musste Ochsenhausen im dritten Aufeinandertreffen mit Borussia Düsseldorf die erste Niederlage einstecken. Stefan Fegerl musste sich dabei im Auftakteinzel gegen seinen Ex-Teamkollegen Timo Boll 1:3 geschlagen gaben – der war an seinem 39. Geburtstag nicht zu schlagen.