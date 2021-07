Kein Sightseeing, kein Schlendern durch die Stadt, nicht einmal ein Entspannungsspaziergang oder ein Einkauf sind drin. Coronabedingt sind die Regeln bei den Olympischen Spielen in Tokio heuer sehr streng – auch für die Athleten. „Ich bin den ganzen Tag in meiner Bubble“, erzählt Stefan Fegerl, der am Samstag beim Mixed-Turnier in sein letztes Karriere-Highlight startet. „Zimmer - Bus - Halle; und umgekehrt.“

Einzug ins Olympiadorf. Etwas leichter ist es für den Unterlembacher, der gemeinsam mit Sofia Polcanova im Mixed-Doppel um seine erste Olympia-Medaille kämpfen möchte, seit Montag. Da bezogen die Österreichischen Tischtennis-Athleten nämlich das Olympische Dorf in Tokio. „Dort dürfen wir uns zumindest im Dorf frei bewegen“, erklärt Fegerl. „Raus in die Stadt dürfen wir aber nicht. Die Stimmung ist in Japan aber ohnehin angespannt. Man sieht nicht so viele Leute, wie man es gewöhnt ist. Es wurlt nicht auf den Straßen.“

Stimmung sehr gut. Auf die Sportler schlage sich die Anspannung allerdings nicht wieder, schildert Fegerl: „Wir sind alle glücklich hier zu sein, froh, dass jetzt die Olympischen Spiele doch noch über die Bühne gehen können, auf die wir alle so lange hingearbeitet haben. Die Stimmung ist bei allen sehr gut, bei mir auch. Wir sind froh, dass es los geht.“ Auch die erste Corona-Infektion im Sportlerlager ändert daran nichts. „Wir Sportler haben darauf eh keinen Einfluss. Du kannst nur aufpassen, brauchst aber auch Glück, dass es dich nicht erwischt“, sagt Fegerl, der sich lieber auf den sportlichen Part konzentriert.

Top-Training in Fuchu. Den letzten Schliff für Olympia holten sich Fegerl & Co. von 9. bis 18. Juli in Fuchu, knapp eine Stunde von Tokio entfernt, bei einem eigens für den ÖTTV organisierten Trainingslager. „Das hat wirklich alle Stückerl gespielt, die Menschen hier waren sehr bemüht, uns einen guten Aufenthalt zu ermöglichen“, schildert Fegerl.

Die Gastgeber organisierten auch Olympia-Tische und Olympia-Bälle. Bei Fegerl/Polcanova lagen die Schwerpunkte zuletzt im Aufschlag/Rückschlag-Bereich. „Die Einheiten waren wirklich toll, ich habe viel weitergebracht“, so Fegerl. „Auch das Zusammenspiel mit Sofia funktioniert sehr gut. Nach unseren Verletzungen haben wir kaum Probleme mehr, sind guter Dinge, ein gutes Turnier zu spielen.“

Erstmals in der Olympiahalle. Am Montag nach dem Einzug ins Olympiadorf ging es auch erstmals in die olympische Tischtennis-Halle. Vor der ersten Trainingseinheit am Montag war Fegerl sehr gut drauf: „Die Gefühlslage ist sehr positiv. Jetzt geht‘s gleich erstmals in die Halle, dort werden wir die nächsten vier Tage trainieren, schauen, dass wir uns hier gut akklimatisieren. Und dann wird‘s ernst!“

Medaille bei Premiere? Zum ersten Mal im Mixed überhaupt. Gemischtgeschlechtliche Konkurrenzen feiern bei Olympia in Tokio in einigen Sportarten Premiere – so auch im Tischtennis. Österreichs Vize-Europameister von 2018 Fegerl/Polcanova schafften auf Anhieb die Qualifikation für das erlesene Feld mit 16 Nationen – zwei Siege reichen für den Einzug ins Halbfinale. Umso wichtiger wird die Auslosung am Mittwoch. „Die ist natürlich wichtig, damit wir unseren Medaillentraum verwirklichen können, aber daran denken wir, wenn es so weit ist“, bleibt Fegerl fokussiert.

Erster Aufschlag für Fegerl ist am Samstag um 4.15 Uhr MEZ.