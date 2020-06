Nach monatelanger Coronapause geht‘s wieder mit der Deutschen Bundesliga weiter – ausständig sind dort nur noch die Finalspiele. Und Stefan Fegerl könnte sich dort bereits den vierten Meistertitel in Serie schnappen.

Nach zwei Erfolgen mit Borussia Düsseldorf und dem Double mit Ochsenhausen in der Vorsaison steht der Unterlembacher mit den Titelverteidigern im Halbfinale. Gegner ist dort ausgerechnet Fegerls Ex-Klub Düsseldorf mit Superstar Timo Boll. Ausgetragen wird das Halbfinale in Düsseldorf in einem Spiel und das wird am Donnerstag um 13 Uhr gestartet.

Der Sieger dieser Partie trifft schon am Sonntag (14 Uhr) im Finale in Frankfurt auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Saarbrücken (Sieger des Grunddurchgangs) und Werder Bremen.

Der Spielmodus wurde infolge des Coronavirus modifiziert. Beim Stand von 2:2 fällt die Entscheidung nicht, wie zuletzt in der Punktrunde praktiziert, im Doppel, sondern wie früher in einem Einzelduell der beiden an Position zwei nominierten Spieler. Es wird keine Seitenwechsel während der Matches geben. Auch die sonst Deutschen Bundesliga übliche 15-Minuten-Pause zwischen dem zweiten und dritten Einzel entfällt. Darüber hinaus sieht das Konzept unter anderem die regelmäßige Desinfektion von Spielbällen und Spieltisch vor.

Und letztlich wird es auch keine Zuschauer in den Sporthallen geben. Dafür werden aber alle Spiele live übertragen: Im Fernsehen Eurosport und im Stream auf Sportdeutschland.tv