Wieder Tomislav Pucar. Das aufstrebende Tischtennis-Sternchen aus Kroatien, das Stefan Fegerl schon bei den Bulgarien Open vor zwei Wochen in der vierten Vorrunde stoppte, verhinderte am Sonntag in der Deutschen Bundesliga Fegerls Sieg im Auftakt-Einzel für Ochsenhausen gegen Fulda.

„Ich habe wirklich gut gespielt, es aber leider nicht über die volle Distanz gebracht“, resümiert der Unterlembacher im NÖN-Gespräch. Mit 11:4 und 11:8 lag Fegerl gegen Pucar schnell 2:0 in Front, holte danach aber keinen Satz mehr und verlor die Partie 2:3. Ohne Top-Spieler Hugo Calderano lag es aber nicht an Fegerls Auftaktniederlage, dass Meister Ochsenhausen auch in der zweiten Partie leer ausging.

„Vor wenigen Wochen holen wir das Double und jetzt starten wir so in die neue Saison… Die Optik ist natürlich nicht gut.“ Stefan Fegerl über die bisherigen Auftritte in der deutschen Bundesliga

„Es war klar, dass es ohne Calderano schwer werden würde. Die Optik ist natürlich nicht gut“, räumt er ein. „Vor wenigen Wochen holen wir das Double und jetzt starten wir so in die neue Saison…“ Dass es schwerer werden würde, sei für den 30-Jährigen aber absehbar gewesen. „Wir haben unser Team nicht verändert, haben außerdem ein 17-jähriges Talent im Kader, das viel Einsatzzeit bekommt. Fünf andere Teams haben sich im Sommer verstärkt“, gibt Fegerl zu bedenken. „Klar möchten wir den Titel verteidigen, aber da muss viel zusammenpassen.“

Olympia-Quali im Mixed rückt näher

So durchwachsen es in der Bundesliga läuft, so gut waren die Auftritte Fegerls auf internationaler Bühne. Vorige Woche spielte er in Olmütz bei den Czech Open. Zwar kam das Aus in der vierten Vorrunde gegen den Russen Alexander Shibaev, der stieß aber danach noch bis ins Viertelfinale vor. „Ich habe also nicht gegen irgendwen verloren“, so Fegerl. „Im Einzel waren das schon ganz anständige Leistungen.“

Ganz hervorragende Leistung vollbringt er weiterhin mit Sofia Polcanova. Das österreichische Vorzeige-Mixed-Doppel zog in Tschechien ins Halbfinale ein, wo gegen Südkoreaner aber Schluss war. „Seit wir gemeinsam spielen, haben wir es immer ins Viertel- oder Halbfinale geschafft“, freut sich Fegerl auch im Hinblick auf die angestrebte Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio.

„Die Chancen darauf werden immer besser. In der Mixed-Weltrangliste werden wir im Oktober auf Rang sechs nach vor kommen.“ Schafft man diese Platzierung auch im Mai 2020, ist das das Ticket für die Spiele.

Team-EM in Nantes

Davor steht aber noch ein anderes Großereignis auf dem Programm. Ab 3. September schlägt Stefan Fegerl nämlich mit dem Österreichischen Nationalteam bei der Team-Europameisterschaft in Nantes auf. „Das Ziel ist wie immer eine Medaille“, stellt der Waldviertler klar.

Trotz schwieriger Auslosung mit Ukraine und Dänemark (um Topspieler Jonathan Groth) in der Gruppe. „Groth hat Danny Habesohn und mir bei den European Games zugesetzt“, sagt Fegerl. „Das werden die Schlüsselspiele werden. Wenn jeder seine Form abruft, dann werden wir aber gewinnen.“

Fegerl wird übrigens ziemlich kurzfristig Montagmittag nach Frankreich fliegen. Davor will er als Papa dabei sein, wenn Spross Louis seinen ersten Schultag hat.