Nach der coronabedingten Meisterschaftspause wurde die Deutsche Bundesliga vergangene Woche fertig gespielt. Für Stefan Fegerl ging es in seinen letzten Einsätzen mit Ochsenhausen – er wechselt ja im Sommer nach Bergneustadt – um die Titelverteidigung. Die wurde letztlich im Finale gegen Saarbrücken verpasst. Zu Fegerls letztem Tanz kam es aber ohnehin nicht mehr.

„Ein Mannschaftssport!“

Der Unterlembacher musste sich seinen Platz im Team im Training mit Jakub Dyjas ausspielen und unterlag dem 24-jährigen Polen knapp. „Jakub spielt seit längerer Zeit sehr gut, ich muss anerkennen, dass er mir gegenüber den Vorzug bekommen hat“, bleibt Fegerl sportlich fair.

Dyjas stellte seine Form auch im Halbfinale gegen Düsseldorf (3:2) und im Finale gegen Saarbrücken (1:3) unter Beweis, gewann seine beiden Spiele. „Daher ist schwer, jetzt etwas zu sagen. Mehr als gewinnen hätte ich auch nicht können. Und unterm Strich ist das hier ein Mannschaftssport. Natürlich hätte ich sehr gerne gespielt, das ist gar keine Frage. Aber so ist es Jakub auch in den vergangenen zwei Jahren immer gegangen, wenn ich meistens gegenüber ihm den Vorzug bekommen habe.“

Atemprobleme durch Maske

Anstrengend war diesmal aber auch das Sitzen auf der Ersatzbank. Dort herrschte nämlich Maskenpflicht – trotz leerer Zuschauerränge in der Fraport-Arena in Frankfurt, wo im Vorjahr noch 4.500 Menschen jubelten. „Das ist natürlich nicht angenehm, wenn du drei, vier Stunden mit der Maske herumrennst. Das geht an die Substanz“, schildert der 31-Jährige. „Du bist ja beim Zuschauen emotional, hüpfst öfter auf, feuerst an. Da wird die Luft schon knapp, ist uns auch teils schwindlig geworden. Wir haben uns dann damit beholfen, öfter mal raus, in die Kabine oder aufs Klo, zu gehen, damit wir die Maske ein paar Minuten runter nehmen können.“

Ära geht zu Ende

Zusammenfassend also ein ungewöhnlicher Schlussakkord für Stefan Fegerl bei Ochsenhausen – aber ein sehr kameradschaftlicher, wie er betont: „Wir sind am Sonntag noch lange bei einer internen Abschiedsparty beisammen gesessen. Da geht doch eine kleine Ära zu Ende. Drei Spieler und der Trainer gehen. Es war ein sehr schöner Abschied, wir haben noch viel gequatscht. Die zwei Jahre waren ja auch sehr erfolgreich.“

Vier Finalteilnahmen stehen mit Ochsenhausen zu Buche, zweimal ging man daraus als Sieger hervor – beidemale 2019, als Fegerl & Co. das Double aus Meistertitel und Cupsieg holten. „Leider ist heuer nichts mehr dazu gekommen“, sagt Fegerl. „Aber die Bilanz ist trotzdem toll. Es war eine schöne Zeit.“

Neubeginn noch offen

Jetzt kommt‘s zum Neustart mit dem TTC Bergneustadt, der die Saison als Sechster beendete. Nächste Saison soll es ins Halbfinale gehen. „Das wird eine interessante Aufgabe“, freut sich Fegerl. Wann er in das dritte Abenteuer in der stärksten Tischtennis-Liga der Welt startet, ist wegen Corona noch nicht sicher. „Natürlich stehen Fototermin und Trainingslager an. Aber dafür gibt es noch keine Termine.“ Ebenso wenig wie für den Ligastart. Der soll im September erfolgen. „Aber da ist noch nichts fix, auch noch nicht, wie alles ablaufen wird.“

Jetzt geht‘s erst einmal in die wettkampffreie Zeit. Die wird mindestens zweieinhalb Monate dauern. „Das erste Turnier könnten die Czech Open Ende August werden. Aber auch das ist noch sehr unsicher“, sagt Fegerl. Ansonsten steht derzeit nur Training in Stockerau auf dem Programm.