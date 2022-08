Kopf an Kopf nach 24 Stunden: Black Power Team siegt vor RLH Eisgarn

Werbung

Das 18. Internationale Traktorrennen in Reingers ist geschlagen. 90 Teams matchten sich vor tausenden Zuschauern beim 24-Stunden-Rennen um das Goldene Hanfblatt. 67 Teams sahen letztlich auch die Zielflagge. Nicht zu biegen waren heuer zwei Waldviertler Teams, die in einer eigenen Liga fuhren.

Nur zwei Teams spulten 110 Runden ab. Und diese beiden matchten sich bis zur Zielflagge. Am Ende hatte das Black Power Racing Team gegen das RLH Eisgarn Steyr Racing Team um nur eine Sekunde die Nase vorne - also wieder ein Waldviertler Sieger. Rang drei ging an das Transporte Reiss Racing Team aus dem Pielachtal mit 109 Runden.

Auch das Wetter hielt stand. Während rundherum am Samstagnachmittag und -abend teils heftige Gewitter wüteten, blieb es in Reingers trocken. Was allerdings aufgrund der großen Staubentwicklung auch zu einigen Rennunterbrechungen führte.