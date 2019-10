Gesamtsieg für Pascher ist fix .

Das Zwei-Tages-Cup-Trial des ÖTSV in Lunz am See ging am vergangenen Wochenende über die Bühne. Bei einem Rekord-Starterfeld von 147 Teilnehmen konnte Julian Pascher mit zwei zweiten Plätzen an beiden Tagen die Gesamtwertung im ÖTSV Jugendcup absichern.