Das Trialteam Heinrichs war beim Bewerb in Amstetten vertreten. Mit sieben Burschen am Samstag und sechs am Sonntag zeigte das Team wieder mit tollen Leistungen auf.

„Am Samstag hat es immer wieder geregnet, drum war der Boden sehr weich und rutschig“, schildert Trainer Christian Pascher. Die Fahrer stellten sich aber gut darauf ein und konnten mit der richtigen Technik die Hindernisse bezwingen. Nach drei 3 Stunden Anspannung holte das Trialteam Heinrichs einen Doppelsieg in der blauen Spur durch Lukas Mladek und Moriz Holzweber. In der grünen Spur triumphierte Valentin Pascher.

Der Abend zwischen den Bewerben verläuft beim Biketrial traditionell sehr gesellig. Nach einer Nacht in Zelten und Autos ging’s am Sonntag weiter – die Hindernisse wurden leicht abgeändert. Neuerlich zeigte das Team aus Heinrichs starke Leistungen. Jonas Müllner wurde Dritter in der weißen Anfänger-Spur. Bei den leicht Fortgeschrittenen (blau) ging Rang zwei (Lukas Frassl) und Rang drei (Fabian Thomas) an die Waldviertler. In der grünen Spur (fortgeschritten) holte Valentin Pascher wie am Vortag den Sieg.

Der letzte Bewerb für heuer steigt in Hartberg.