LT-Gmünder holten bei Landeskämpfen in Gerasdorf Edelmetall

Vor den Toren Wiens ging am Sonntag der Gerasdorf-Triathlon über die Bühne. Dabei wurden über die Olympische Distanz (1,5km/40km/10km) auch die NÖ-Landesmeisterschaften abgehalten. Zudem stand am Nachmittag noch ein Sprinttriathon (500m/20km/5km) auf dem Programm. Unter die 232 Starter mischte sich auch ein Quartett des LT Gmünd, die davon auch zwei Altersklassen-Medaillen mit heim brachten.

„Beim Schwimmen gab es aufgrund der eher kurzen Schleife von 500 Meter ziemlich viel Gedränge, also Schläge, da musste man schon eine kühlen Kopf bewahren“, schildert Rene Allram, dem das gut gelang. Er absolvierte die Olympische Distanz in 2:04 Stunden, was ihm die Silbermedaille in der Altersklasse M30-34 einbrachte. „Beim Laufen machte sich die Hitze erst richtig bemerkbar“, sagt er. „Eine reine Schotterstrecke bei 30 Grad und kein Wind. Das ist keine schöne Kombi. Aber es war ja für alle gleich.“

Auch seine Teamkollegen brachten gute Ergebnisse ins Ziel. Stefan Ölzant durfte sich nach 2:08std die Bronzemedaille in der M24-29-Klasse umhängen. Werner Zwölfer finishte den Bewerb in 2:16, wurde damit M35-39-Fünfter. Schnellster Waldviertler war der Gasterner Martin Leirer, dem im Radsplit die Getränkeflasche samt Kohlehydrat-Verpflegung verlustig ging. Dennoch schrammte er in 2:03 als Vierter nur knapp an der Medaille in der Allgemeinen Klasse vorbei - so wurde es M50-54-Silber.

Das gute Ergebnisse der LT-Triathleten rundete Bianca Zwölfer mit Klassenrang sieben (W35-39) im Sprinttriathlon (500m/20km/5km) ab - 1:22std.