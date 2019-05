Unter die mehr als 2.500 Starter beim Ironman in St. Pölten mischten sich am Sonntag auch fünf LT-Gmünder. Während Nicoletta Leidenfrost, Thomas Schindler, Stefan Ruzicka und Werner Zwölfer ihre Premiere in der Landeshauptstadt erlebten, war Roman Wunsch bereits zum zweiten Mal am Start. Seine Zeit Gegenüber seinem ersten Antreten 2016 verbesserte er um fast 20 Minuten.

Zu absolvieren waren beim Ironman 70.3 1,9km schwimmende, 90km auf dem Rad und schließlich ein Halbmarathon. Wunsch (Agegroup 35-39) finishte als Schnellster des LT-Quartetts in 5:37.11std, gefolgt von Werner Zwölfer (beide Agegroup 35-39) in 5:41.48 und Stefan Ruzicka (5:42.48; AG 45-49). Thomas Schindler (AG 40-44) überquerte die Ziellinie nach 6:22.47std. Nicoletta Leidenfrost verpasste mit ihren 5:57.57 in der Altersklasse 25-29 nur knapp den Einzug in die Top 20. Damit zeigten sich alle Athleten nach halbjähriger Vorbereitung sehr zufrieden. Mehr zum Ironman in St. Pölten auch auf Seite 59!