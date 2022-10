Oberwindhagerin Lechner auf Olympia-Pfaden

Werbung

Dort wo 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen die Triathlon-Bewerbe ausgetragen wurden, stand am Sonntag im Athener Vorort Vouliagmeni ein Ironman 70.3 auf dem Programm. Unter den 1.700 Startern war auch Christina Lechner aus Oberwindhag. Sie versüßte sich den Griechenland-Urlaub mit dem anstrengenden Rennen in der ansprechenden Gegend – und mit W50-54-Rang zwei!

Der Sturm mit Windspitzen von bis zu 90km/h hatte sich auf Sonntag gelegt, so ging‘s bei ruhiger See im Neopren auf den 1,9km Schwimmsplit ins Meer (41:04min). Die Radstrecke (45km) ging entlang der Küste. „Eine sehr schnelle Strecke mit nur 490 Höhenmetern, das war ein Vorteil für mich“, schildert Lechner. „So konnte ich Rückstand vom Schwimmen aufholen.“ Beim Wechsel in die Laufschuhe nach 2:45std hatte sie in ihrer Altersklasse auf Rang zwei nach vorne gearbeitet.

Beim Halbmarathon zeigte dann mit 24 Grad schon die Sonne ihre Kraft, zudem waren auf den zwei Runden 204hm zu absolvieren. „Zum Glück habe ich mir die Strecke vorher nicht angeschaut, das hätte mich etwas deprimiert“, sagt Lechner. Dafür entschädigte die malerische Küstenlandschaft – 1:58.

Nach 5:34std überquerte sie die Ziellinie – als Zweite ihrer Altersklasse (Gesamt-861.).